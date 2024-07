VIDEO – Manifestaciones en sede UDI: piden la renuncia del senador Javier Macaya tras defensa a su padre

22 de Julio de 2024

Diversas organizaciones feministas se congregaron en las afueras de la sede de la UDI, en calle Suecia, para pedir la renuncia del senador Javier Macaya, tras sus últimas declaraciones en defensa de su padre, condenado por abuso sexual a menores.

Una multitud se ubicó en el frontis del inmueble ubicado en la comuna de Providencia al grito de “renuncia Macaya”, para mostrar su rechazo a los dichos del legislador en diversos medios, donde reiteró la inocencia de Eduardo Macaya, condenado a seis años de cárcel efectiva.

“Este es un tema súper doloroso. Para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, verse involucrado en este tipo de situaciones…Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre. Tengo una situación de dolor familiar que es compartida, acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”, declaró este domingo el timonel de la UDI en Mesa Central.

A esto se suman los cuestionamientos de Javier Macaya a los videos presentados como medios de prueba de los abusos, asegurando que su padre fue grabado sin su consentimiento y que fueron editados, además de plantear que los denunciantes no son miembros de su familia.

“Todo el mundo habla con una liviandad. A ver, hablan de parentescos, que además vulnera derechos específicos de los niños. La persona que hace esta denuncia no es una persona de mi familia, y tampoco puedo estar entregando detalles de situaciones que no tienen que ver con el caso y no debieran ser de interés público, porque hay menores involucrados”, declaró en radio Pauta.