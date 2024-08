La trastienda que llevó al Congreso a retrasar la ley de plásticos de un solo uso hasta 2026

9 de Agosto de 2024

La decisión del Congreso de retrasar la entrada en vigencia de la ley de plásticos de un solo uso dejó varios heridos en el camino, donde diputados oficialistas y organizaciones ambientalistas apuntaron al lobby desarrollado por la industria gastronómica.

La Sala del Senado aprobó por 17 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el proyecto que busca retrasar la entrada en vigencia de la ley de plásticos de un solo uso por 54 meses desde la publicación de la norma, es decir, hasta febrero de 2026.

La iniciativa que había sido publicada en febrero de 2022 establecía que en agosto de este año, los locales de comida no podían usar ningún utensilio que no sea reutilizable, prohibiendo la tenencia de productos de plástico o materiales que no se puedan volver a utilizar.

Sin embargo, desde el Parlamento mostraron reparos a la aplicación de la ley, apuntando a un hecho que calificaron esencial: la ausencia de un reglamento, el cual debía regir desde febrero de 2023, por lo que se dejaba en incertidumbre a los involucrados, en especial a la industria gastronómica.

Ante esto, se determinó que el reglamento que debe confeccionar el Ministerio de Medio Ambiente estará dictado en un plazo máximo de 40 meses desde la publicación de la ley.

Voces disidentes desde la Cámara de Diputados y ONGs

Pero esta situación no dejó a todos contentos en el Congreso, en especial en la Cámara de Diputados, donde el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo en conjunto con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Félix González, mostraron su rechazo a la iniciativa que retrasa su puesta en marcha y enfatizaron en la importancia de que la implementación y reglamento de la ley tienen que comenzar a regir.

El diputado Melo apuntó en contra del lobby desarrollado por las principales empresas del sector para lograr que la ley de plásticos de un solo uso entrara en vigor en 2026, esto a través de la consulta pública organizada por el Ministerio del Medio Ambiente.

“El Gobierno al poner discusión inmediata a este proyecto de ley, lo que hace en la práctica es hacerse parte y lo quiero decir así, muy claro, es hacerse parte de manera cómplice de los intereses de las grandes trasnacionales de comida rápida como es McDonald’s“, aseveró.

En la misma línea, el diputado Félix González afirmó que “hay otros proyectos también de plástico que estamos tramitando en la Comisión de Medio Ambiente. Pero este particular, ya es una ley y han tenido tres años para poder implementarla, sean las grandes cadenas las que se resisten, sean empresas como la CCU y la Coca-Cola, mientras que hay Pymes que ya cumplieron, aunque no están obligadas, ya cumplieron. Si uno revisa y recorre está ciudad va a encontrar restaurantes, delivery, que están cumpliendo la ley, aunque todavía no está en vigencia. Entonces, ¿Por qué no lo puede hacer Mc Donald’s? ¿Por qué no lo puede hacer la Coca-Cola? ¿Y por qué no lo puede hacer la CCU?”.

Por su parte, la organización de conservación marina Oceana puso énfasis en la tramitación en tiempo récord que tuvo el proyecto en el Congreso Nacional.

“Con una celeridad que cualquier otro proyecto de ley querría, el Poder Legislativo, siguiendo la urgencia dada por el Gobierno, terminó por ceder a las presiones y postergar hasta febrero de 2026 la ley que prohíbe la entrega de desechables en los locales de expendio de alimentos”, expresó Cristóbal Correa, director de las campañas de contaminación marina de Oceana.

“Los representantes del mundo empresarial que impulsaron por este retraso ya han señalado públicamente sus ánimos por cambiar la normativa. Sabemos, con todo el lobby que hay tras este cambio, que las cadenas internacionales de comida rápida usarán este tiempo extra para modificar la ley y se les siga permitiendo la entrega de basura en sus restaurantes”, comentó Correa.

Empresariado celebra retraso de ley de plásticos de un solo uso

Por contrapartida, desde el empresariado celebraron la postura del Congreso y lo calificaron como “una buena noticia”, según planteó el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo,.

“Agradecemos que el Parlamento y el Ejecutivo hayan patrocinado la idea de postergar la ley, ya que no contaba con un reglamento que proporcionara certeza jurídica y resolviera muchas de las dudas del sector gastronómico y de las municipalidades encargadas de fiscalizar esta ley. Creemos que este nuevo plazo nos brinda la oportunidad de mejorar esta normativa. La mal llamada ley de plásticos de un solo uso hoy puede ser perfeccionada, permitiendo el uso de elementos compostables y biodegradables en los comercios”, puntualizó a La Tercera.

La principal crítica del sector gastronómico era que este tipo de ley solo se ha aplicado en un solo país del mundo, Francia, además de poner en duda el real aporte para cuidado del medio ambiente de la normativa.

“Estimamos que querer implementar en nuestro país una norma que solo existe a nivel nacional en un solo país del mundo no nos convierte en un ejemplo para la región. Por más incómodo que resulte para quienes promueven la reutilización a cualquier costo, no existen actualmente estudios o antecedentes técnicos que permitan afirmar o sostener que la prohibición absoluta de desechables dentro de los locales es efectivamente una mejora para el medio ambiente”, acusó Starbucks Coffee Chile.