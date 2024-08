Caso Jadue: Lautaro Carmona genera nueva controversia con La Moneda tras diálogo con subsecretario de Justicia

19 de Agosto de 2024

Esta conversación fue cuestionada por el titular de Justicia, Luis Cordero, quien recalcó que este tipo de conversación "no es común", apuntando al timonel PC por buscar otro tratamiento para Daniel Jadue.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, sumó una nueva polémica en su ya tensionada relación con La Moneda, luego que diera cuenta de su diálogo con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), respecto al régimen de visitas de Daniel Jadue en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La controversia se instaló luego de las declaraciones del timonel del PC a radio Nuevo Mundo, donde criticó que las visitas al ex alcalde de Recoleta “son dos veces a la semana, de 14:00 a 17:00, cinco personas como máximo y si uno de los cinco no va, se queda con cuatro, no es que lo pueda relevar”.

“Todo lo que sea lo más drástico, yo eso no lo comprendo. No está todavía (claro) para mí cuál es la argumentación que sostiene eso”, aseveró Lautaro Carmona, quien agregó que estos reclamos ya fueron hechos llegar al subsecretario Gajardo “que conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, ¿por qué no se afina un reglamento que sea para todos por igual?”.

Ante estos dichos, el subsecretario Jaime Gajardo explicó a La Tercera que en el diálogo con Carmona le mostró que “existen protocolos establecidos, que rigen para todos los internos, los cuales son determinados y aplicados por Gendarmería”.

“El subsecretario se refirió a este tema y frente a esa inquietud simplemente se ha dicho la regulación que existe para efectos del régimen de visitas es el que está reglamentado, no hay ninguna razón para tener reglas excepcionales y las reglas son las que son”, argumentó Cordero.

En esta línea, el ministro de Justicia aseveró que “cuando una autoridad pública está en funciones, exponerlo a ese tipo de requerimientos o opiniones genera situaciones impropias”, pero dejó en claro que “el subsecretario ha sido muy claro cuál es la regulación vigente y cuál es la regulación que se tiene que aplicar, y no hay ninguna excepción para esto”.