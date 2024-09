“Oportunista” y “no me intimidas matón”: el feroz round entre los socialistas Manouchehri y Espinoza por Caso Audios

5 de Septiembre de 2024

El diputado y senador, ambos del PS, tuvieron un duro encontrón en redes sociales a raíz de un supuesto vínculo entre Chadwick y Hermosilla.

Compartir

El senador Fidel Espinoza y el diputado Daniel Manouchehri, ambos pertenecientes al Partido Socialista (PS), protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales, a raíz de los supuestos vínculos entre Luis Hermosilla y el ex ministro Andrés Chadwick, en el marco de la investigación por el denominado Caso Audios.

Todo gatilló luego de una declaración del diputado a El Mostrador, donde aseguró: “Todos los caminos llevan a Chadwick”, aludiendo a una posible participación en delitos al estar relacionado con el reputado abogado.

Ante estos dichos, Fidel Espinoza no tardó en reaccionar y lanzó una dura recriminación hacia su compañero de partido, a quien lo tildó de “oportunista”. “Con Chadwick discrepo en todo, pero no seas aprovechador. Cuando presides una comisión investigadora debes ser serio. Deja que la justicia haga su trabajo. Guardaste silencio con tus amigos del Frente Amplio en el caso Convenios. Oportunista. Amenazas a jueces con acusaciones. Pero tus amigos no se tocan”, expuso a través de X.

Minutos después, Daniel Manouchehri respondió duramente: “No nos intimidas, matón. Tu defensa a Chadwick y a la red de corrupción de Hermosilla es una vergüenza para el socialismo”.

A lo que agregó: “No es raro que te elogien tus amigos de la ultraderecha, como Moreira (Penta-Guerra-Hermosilla) y el ejército de bots”.

Posteriormente negó la acusación de la autoridad de la Cámara Alta: “Por lo demás, tú y tus patrañas. Es mentira que guardamos silencio en el caso fundaciones, y es falso que son mis amigos. Ni los conozco, mentiroso. No solo lo condenamos, incluso presentamos el proyecto fundaciones transparentes”.

Ataques personales, test de drogas y abrir cuentas corrientes

Tras el Caso Audios, el round continuó con ataques más personales, que fueron desde una invitación a someterse a un test de drogas, hasta incluso abrir sus respectivas cuentas corrientes.

“A mi no me maltratas. Te invito a que me digas el día y la hora, para que públicamente me cites a la clínica que quieras y nos hagamos ante todo Chile un test de drogas. A ver si después de eso podrás seguir hablando de delitos, drogas y todo lo demás”, expresó Espinoza.

Ante esto, el diputado Daniel Manouchehri no se quedó callado y contestó rápidamente, adjuntando el resultado del test, al que se sometido el pasado 14 de agosto.

“También si quieres abrimos las cuentas corrientes. Nada que temer. No me intimidas, matón”, cerró.