VIDEO – “No me ponga la mano encima”: la caótica vuelta de Luis Hermosilla a la cárcel

31 de Marzo de 2025

Hermosilla vivió un tenso momento en su reingreso a Capitán Yáber, ya que se enfrentó con los periodistas que lo esperaban en el lugar.

Un caótico momento protagonizó Luis Hermosilla, luego que llegara hasta el anexo penitenciario Capitán Yáber para reingresar a cumplir prisión preventiva, en el marco del Caso Audios, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de revertir su arresto domiciliario.

El abogado llegó hasta el recinto a las 19:30 horas, donde fue abordado por la prensa apostada en el lugar, lo que hizo que se generara un tenso momento, con Hermosilla encarando en un primer instante con los periodistas.

“No, no me ponga las manos encima. Yo entiendo que ustedes son periodistas, que son profesionales… no me parece la forma en que se están comportando. No pueden andar a empujones ni poniendo las manos encima ¿Ok?”, acusó el jurista.

Tras esto, fue consultado sobre su postura tras su vuelta a prisión preventiva en la investigación donde esta formalizado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

Ante esto, Luis Hermosilla planteó que “así como pudo haber alegría al momento de salir, estos son momentos de tristeza, momentos duros, no solamente para uno, sino también para la familia, para la señora, para los hijos, para los nietos, mi hermano, mis padres y mis amigos”.

En esta línea, precisó que “como abogado respeto profundamente las decisiones del Poder Judicial, tanto las que a uno le benefician como las que le afecten”.

Sin embargo, esto no le impidió lanzar duras críticas a la labor de la Fiscalía Oriente, asegurando que “está actuando de una manera que vulnera, flagrantemente, no solo mis derechos sino que los de muchas personas”.

Para Hermosilla, el Ministerio Público está “manipulando las investigaciones, eligiendo qué investiga y qué cosas no” y “está presionando a las personas indagadas, para obtener resultados”.