UDI reconoce que sueldo de Marcela Cubillos en USS “era muy alto”: ¿seguirán apoyando su candidatura en Las Condes?

26 de Septiembre de 2024

El presidente de la UDI se refirió al polémico salario que recibía la ex ministra, y además, fue consultado con respecto a si mantendrán o quitarán su apoyo a la candidatura de Cubillos a Las Condes.

El sueldo de $17 millones que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS) sigue causando polémica, y ahora, quien se refirió a este asunto fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

Bajo este contexto, el timonel gremialista partió diciendo que “creemos que ella se ha defendido, pero la universidad no ha aclarado por qué era ese el monto y no otro“.

En esa línea, Ramírez reconoció que el salario era demasiado alto, pero enfatizó en que la casa de estudios tiene que responder a esta controversia. “Creemos que el sueldo que ella recibía es muy alto, es incluso muy alto en comparación con personas que ejercen labores similares, y, por lo tanto, nosotros creemos que esto requiere una mayor aclaración por parte de la universidad“, dijo.

Tras ello, el presidente de la UDI sostuvo que a raíz de esta discusión “se abre una oportunidad a algunos parlamentarios de izquierda que lo que quieren es un mayor control sobre todo aquello que reciba aportes públicos y nosotros vamos a defender la autonomía de ciertas instituciones”.

Guillermo Ramírez declaró que los diputados del oficialismo están intentando desviar el foco a un tema que no está relacionado con el “problema de fondo”. “No creemos que de ahí se desprenda una discusión en torno a cuánta autonomía o no puedan tener las universidades, los canales de televisión, los espectros de radios, hospitales o clínicas”, comentó.

¿La UDI mantendrá el respaldo a la candidatura de Marcela Cubillos a la alcaldía de Las Condes?

Con respecto al respaldo de la UDI a la candidatura de Marcela Cubillos a la alcaldía de Las Condes, el timonel del partido aseguró: “Hoy estamos pidiendo mayor aclaración y, por lo tanto, no hay que adelantarse“.

Por otra parte, se refirió a las voces de los integrantes del partido que sugieren que se debería suspender la militancia a Andrés Chadwick, por su vínculo con el Caso Audios debido a su amistad con el abogado Luis Hermosilla, que se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de agosto.

“Si hoy día no se le está imputando ningún delito por parte de la fiscalía, si no hay elemento alguno para que incluso sus más acérrimos contradictores puedan probar lo que están diciendo, entonces yo no comparto la idea acerca de suspender la militancia“, respondió, haciendo alusión a que aún no ha sido formalizado.

A lo que agregó: “aquellos que le imputan delitos van a tener que enfrentar a la justicia por calumnias, porque hasta ahora no son capaces de presentar una sola prueba respecto de lo que dicen”.