Marcela Cubillos y su ausencia en el registro de investigadores: cuánto gana un doctorado en Chile

Actualizado el 26 de Septiembre de 2024

La millonaria remuneración de la candidata a alcaldesa abrió el debate respecto a la validez y competencia de las labores que desarrolló al interior de la USS, en especial en el ámbito de la investigación académica.

La polémica se instaló en los últimos días por la abultada remuneración de Marcela Cubillos durante su paso como profesora por la Universidad San Sebastián, donde recibía 17 millones mensuales por sus labores de docencia, lo que incluso hizo que la Fiscalía iniciara una indagatoria en la materia.

Ante los cuestionamientos recibidos, la actual candidata a alcaldesa por Las Condes de Chile Vamos se defendió y detalló que “el año 2020 empecé a trabajar en la USS hasta agosto de este año. En docencia e investigación“.

Sin embargo, Cristina Dorador, académica, doctora y científica chilena, puso en duda las labores de investigación de Cubillos, al dar cuenta que la ex ministra de Educación no tenía publicaciones consignadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), ex Conicyt.

Dorador, ex convencional, profundizó sus palabras en entrevista con radio Futuro, donde aseveró que “dentro del sistema universitario hay ciertos estándares, por ejemplo las universidades deben acreditar a los profesores que hacen investigación y hacen docencia de postgrados, y ella no cumple estos estándares, no está en el sistema”.

En esta línea, explicó el proceso para realizar investigación académica en nuestro país, apuntando que “primero esa investigación es evaluada por pares, muchas veces anónimos. Uno hace publicaciones científicas o de ciencias sociales, pero hay un sistema que garantiza que lo que se hizo es cierto, comprobable. Lo otro es que se necesitan fondos de investigación y para eso, nosotros principalmente postulamos a proyectos y esos proyectos son evaluados en mérito y por quienes hacen la investigación”.

Es por ello que puso en duda la calidad de investigadora de Marcela Cubillos, quien solo cuenta con el título de abogada y no tiene estudios de postgrado, para justificar su remuneración de 17 millones de pesos por parte de la Universidad San Sebastián, ya que “una persona con postdoctorado después de más o menos 12 años de trabajo en universidades gana aproximadamente un $1.800.000 y hay que hacer mucho trabajo; docencia, investigación, vinculación con el medio, por eso ha sido tan chocante ver estos sueldos tan abultados”.

Doctorados en Chile y sus remuneraciones

El doctorado es el grado final al que las personas pueden optar en la línea de los postítulos, por lo que es común que sus postulantes tengan como base al menos un Magíster y su tiempo de estudio se extiende, por lo general, entre cuatro y cinco años.

Dada la exigencia de los contenidos a estudiar, es que los postulantes deben dedicar tiempo exclusivo para hacer frente a la mallas curriculares, divididos en semestres teóricos y de investigación. Su alto costo hace que los estudiantes muchas veces busquen optar a becas, las cuales son entregadas, por ejemplo, por la propia ANID.

Respecto a las remuneraciones que se pueden lograr en el mundo académico en nuestro país, desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) indicaron a The Clinic que el promedio se ubica entre los 3 a 5 millones de pesos mensuales.

Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y presidente del Cuech, sostuvo que “probablemente, el sueldo de un profesor o profesora de jornada completa, con grado de doctor, con dedicación exclusiva, oscile entre los 3 millones o 3 millones y medio, y 5 millones de pesos. Pero como sueldo bruto”.

No obstante, hay casos excepcionales donde las remuneraciones superan estos montos, pero lejos de los $17 millones recibidos por Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.

Tal es el caso de Eduardo Engel, economista e ingeniero civil matemático con un PhD en Stanford y otro en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), quien dicta clases en jornada completa en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, además de otros proyectos en la casa de estudios.

Engel cuenta con 21 publicaciones indexadas -centradas en macroeconomía, finanzas públicas, economía de infraestructura y finanzas públicas-, las dos últimas este año, fue profesor titular en la Universidad de Yale por más de una década y coautor del libro The Economics of Public-Private Partnerships: A Basic Guide, publicado por la Universidad de Cambridge, traducido al español, chino y japonés. Su remuneración es de $9.819.715 bruto.

Le sigue su par en la U. de Chile y ex presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, ingeniero comercial con mención en Economía y un Ph.D en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), quien cuenta con cuatro publicaciones indexadas en la materia.

Landerretche además tiene pasos por el Banco Central, el Consejo Asesor Financiero del Ministerio de Hacienda y con pasos previos en la misma universidad como docente. Su salario a junio es de $9.402.049 brutos.