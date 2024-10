Fallida acusación contra el presidente Gabriel Boric y Tohá: el duro daño autoinflingido en el seno de la propia oposición

Actualizado el 2 de Octubre de 2024

El abortado libelo contra el jefe de Estado y el incierto futuro de la acción presentada contra la ministra Carolina Tohá, dejó como gran damnificada a la jefa de la bancada RN, Ximena Ossandón.

El Congreso Nacional fue escenario la mañana de este martes de una conferencia de prensa donde Rodrigo Galilea, timonel de RN, echaba abajo, 24 horas después, el gran anuncio realizado por la bancada de diputados de su propio partido: la acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric.

Esto, luego que liderara un encuentro con Ximena Ossandón, jefa de la bancada de diputados y artífice del libelo contra el jefe de Estado, donde finalmente se decidió echar pie atrás a lo expresado solo horas antes por la propia Ossandón.

“Renovación Nacional le dará espacio, una vez más, al diálogo. Existen todas las condiciones jurídicas para eventualmente acusar al presidente, pero Renovación Nacional va a apostar nuevamente por la conversación, por la evaluación, para darle la posibilidad al presidente de que efectivamente haga los cambios que son necesarios”, expresó el senador Galilea.

En esta línea, el timonel de RN intentó mantener la unidad de su partido aseverando que comparte la postura que el equipo de Interior, integrado por la ministra Carolina Tohá y los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, “evidentemente está agotado, evidentemente ha fracasado y no da ninguna muestra de poder encontrar algún camino de solución a lo que los chilenos están viviendo”.

Los dardos contra Ximena Ossandón por fallida acusación contra Boric

Pero los cuestionamientos a la gestión de Ossandón en esta materia vinieron de su propia colectividad, donde Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, aseveró que el impasse “muestra un desorden” al interior de Chile Vamos.

“Me parece que la acusación era un error, equivocada. Me parece muy acertada la reacción de la directiva de RN de pedirle a los diputados que reconsideraran su intención de presentar una acusación”, declaró el ex diputado a radio Cooperativa.

Por su parte, la aludida Ximena Ossandón defendió la competencia de la acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric, indicando que “los argumentos jurídicos están, es más, se los vamos a presentar al presidente de la República en esta reunión que esperamos que sea lo antes posible”.

Sin embargo, la parlamentaria evitó asumir la responsabilidad por el papelón visto en las últimas horas, con el anuncio de un libelo que no contaba con apoyos dentro de partido, ni en sus socios de Chile Vamos, como Evópoli y la UDI.

“Están los argumentos jurídicos y tal vez no estaba el ambiente político, y ese mea culpa se hace, ya que esa parte (ambiente político) no lo medimos”, agregó Ossandón, quien descartó renunciar como jefa de bancada.

Posteriormente, en entrevista con CNN Chile, dejó ver su decepción por no haber si apoyada en su cruzada, entre otros, por su par Andrés Longton, apuntando que “no estuvo ayer, no vino al Congreso y él no estuvo en esta reunión. Hubiera sido un tremendo aporte si él hubiera dado su posición en ese minuto y no después de que ha pasado la tormenta”.

Acusación constitucional contra ministra Tohá comienza a tambalear

Pero la jefa de bancada de RN podría sufrir una nueva derrota, luego que el libelo presentado por Republicanos en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que fue respaldado públicamente por Ximena Ossandón, comenzó a perder fuerza al interior de la oposición.

Es que luego que colectividades como Demócratas, Democracia Cristiana y los ex PDG adelantaran que no se sumarían al libelo, ahora desde Chile Vamos también dejaron en veremos su apoyo, luego que el nombre del ex presidente Sebastián Piñera saliera a la palestra.

Esto, ya que en su presentación, Republicanos consignó que “el gobierno anterior, liderado por el presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas, y control de la violencia”, poniendo como ejemplo lo visto en el estallido social.

Ante esto, desde la bancada UDI pusieron paños fríos respecto a sumarse a la acusación contra Tohá, ya que Gustavo Benavente sostuvo a radio Biobío que “sin duda, las acusaciones también hay que ir evaluándolas paso a paso también en su mérito, en la medida que se va decantando el texto. Lo que nosotros podamos decir, ayer, a lo mejor revisando la acusación y escuchando también a las personas que vienen a la comisión, etc, también evidentemente podría cambiar”.

Más directa fue su par de RN Camila Flores, quien planteó que “hay muchas cosas que, como bancada, tenemos que conversar. En muchas ocasiones, no por salir rápidamente con un punto mediático, o hacer un punto político, de repente sea lo mejor”.

“Hoy en el almuerzo de bancada vamos a poder hablarlo con más tranquilidad, con más franqueza y si efectivamente las razones son objetivas, de la mención que se hace al ex presidente Sebastián Piñera, y se toma la decisión como bancada de apoyar igualmente esa acusación contra la ministra del Interior, será porque razones de fondo hay”, sentenció.

En tanto, la ministra Tohá ya anunció que su defensa será asumida por Juan Ignacio Piña, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, y otrora subsecretario y ministro (s) de Justicia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.