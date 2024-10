Elección Presidencial: las seis propuestas de Vlado Mirosevic en su camino a La Moneda

13 de Octubre de 2024

"En un momento de depresión democrática como estamos, lo que hay que hacer es ofrecer nuevos liderazgos" reflexionó Mirosevic en el lanzamiento de su candidatura.

Compartir

Este fin de semana, el diputado del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, oficializó su candidatura a la presidencial de Chile para las elecciones del 2025.

En la actualidad, el parlamentario se encuentra cursando su tercer y último periodo como legislador por la Región de Arica y Parinacota.

En una ceremonia donde participaron decenas de militantes, el también ex presidente del Partido Liberal, fue proclamado por la directiva nacional de la colectividad.

“En un momento de depresión democrática como estamos, lo que hay que hacer es ofrecer nuevos liderazgos. ¿Por qué alguien podría ver malo que surjan nuevos liderazgos presidenciales?”, reflexionó.

“Voy a hacer una campaña para Chile, no solo para nuestro sector. No solo le voy a hablar a los que creen igual que yo. No es una campaña para mirarse el ombligo”, dijo Mirosevic.

Junto a ello, indicó que “hay que invitar a un pacto para destrabar a Chile y que nos lleve al desarrollo de una vez por todas. Aquí venimos a ofrecer nuestro corazón, acompañado de un equipo, de un partido, y vamos a llegar hasta el final a la primaria”.

“Vamos a llegar a la primaria y competiremos con el que quieran, pero esta alternativa tiene que estar en la papeleta de la primaria”, expresó el presidenciable del PL.

Propuestas de Vlado Mirosevic como candidato presidencial

Entre las propuestas que el líder del Partido Liberal anunció, se encuentran: