Miguel Crispi defiende validación de ProCultura ante comisión y descarta amistad con Alberto Larraín

Actualizado el 6 de Enero de 2025

Miguel Crispi (FA), jefe del Segundo Piso de La Moneda, volvió a concurrir al Congreso para comparecer en una comisión investigadora, esta vez vinculada con la Fundación ProCultura, una de las organizaciones indagadas en el marco del Caso Convenios.

Crispi explicó ante los diputados las razones para validar la entrega de recursos a la ONG, cuando era subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) en 2022, puntualizando en su momento que ProCultura “presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones”, lo que permitió que el gobierno regional de Antofagasta le entregara $629 millones para recuperar fachadas históricas.

El jefe de asesores del presidente Boric dejó en claro que el proceso de validación de la organización “está sumamente normado”, agregando que “la participación de la Subdere es bastante acotada, porque es la de validar la solicitud que hace el gobierno regional”.

“El procedimiento interno de la Subdere es que hay un equipo, que es el equipo del Departamento de Patrimonio, que depende de la División de Desarrollo Regional, que valida y evalúa en función de la resolución exenta y la guía operativa, la dimensión organizacional, la dimensión financiera, la dimensión de la experiencia que tenga esta entidad, para finalmente entregar un puntaje”, detalló.

Miguel Crispi también se refirió a sus vínculos con Alberto Larraín, apuntando que “sabía que Alberto Larraín tenía una fundación que se llamaba ProCultura, no conocía de esta fundación. Entonces, no había un elemento externo que estuviera orientando una decisión que no tuviera que ver con criterios generales que intentamos aplicar como que hubiese cierta ecuanimidad entre proyectos que son de distintas regiones”.

Junto con ello, recalcó que si bien conocía Larraín, descartó que exista una amistad entre ambos o de relación política con el sicólogo cercano al presidente Boric, consignó La Tercera.