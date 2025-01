Presidente Boric pide la renuncia a ministra de Bienes Nacionales tras polémica por fallida compra de casa de Allende

Actualizado el 6 de Enero de 2025

Tras las críticas transversales que desató esta operación, el mandatario le solicitó la salida a Marcela Sandoval del Ministerio de Bienes Nacionales.

Tras la polémica y fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende, el presidente Gabriel Boric le pidió la salida del cargo a la ministra Marcela Sandoval, del Ministerio de Bienes Nacionales.

El Gobierno dio a conocer la determinación mediante un comunicado: “La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informa que S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha solicitado la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval Osorio. El Presidente agradece el trabajo desempeñado por Marcela Sandoval”.

Bajo este contexto, informaron que el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara Tapia, asumirá el cargo como subrogante.

La polémica que desató la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende

Una gran polémica y una serie de cuestionamientos se generaron tras la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende. Lo anterior, debido a que esta propiedad tiene entre los herederos a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández (nieta de Allende).

De haberse materializado la adquisición de este inmueble por parte del Gobierno, Maya Fernández, y su hermano, Alejandro, habrían recibido casi mil millones de pesos.

Sin embargo, tras las diversas críticas que cayeron sobre La Moneda, el Ejecutivo finalmente desistió de la compra y reconoció que esta operación podría contemplar una infracción a la Constitución.

“Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del ex presidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del ex mandatario”, anunciaron por medio de un comunicado.