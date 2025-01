Ministro Figueroa por fallida compra de casa de Allende: “Fue una desprolijidad mayúscula” y “el presidente decidió cortar el hilo por lo más grueso”

Actualizado el 25 de Enero de 2025

Pese a que criticó la forma en que se estaba llevando a cabo la adquisición, el ministro de Bienes Nacionales recalcó la importancia de recuperar inmuebles de alto valor patrimonial.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se volvió a referir a la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende, sosteniendo que el proceso se realizó de “manera desprolija”, aunque también enfatizó en la importancia de la recuperación de inmuebles con gran valor patrimonial.

La fallida compraventa causó una polémica de proporciones debido a que la Constitución prohíbe que parlamentarios y ministros suscriban contratos con el Estado. Lo anterior, considerando que la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende son herederas de la propiedad.

Bajo este contexto, el Gobierno desistió de llevar a cabo la adquisición y esta controversia desencadenó que el presidente Boric le solicitara la renuncia a la ahora ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien dejó su cargo el pasado 6 de enero para que posteriormente asuma Francisco Figueroa.

En conversación con Chilevisión, Figueroa explicó que su llegada al Ministerio de Bienes Nacionales se debió a que “el presidente tomó una decisión de cortar el hilo por lo más grueso, no por lo más delgado, exigiendo una responsabilidad a la máxima autoridad y es lo que corresponde en casos como estos”.

¿Qué dijo el ministro Francisco Figueroa sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende?

Siguiendo en esa línea, el secretario de Estado comentó que ahora están buscando “identificar qué procedimientos se llevaron mal a cabo y qué cuestiones hay que corregir“.

“Iniciamos un sumario para, insisto, identificar qué medidas se deben corregir. He identificado algunos cambios que hay que hacer, algunos manuales de procedimiento de cuestiones que fueron desprolijidades, en este caso que habiéndose hecho bien no habría sucedido y esas cosas hay que formalizarla de manera que en el futuro no se vuelvan a repetir”, detalló.

“Fue una desprolijidad mayúscula la que se generó, y por eso salió una ministra, y no hubo el debido control jurídico ni una atención a la globalidad del proceso, porque desde muy temprano se pudo haber sabido que esto no iba poder llegar a término. Esa es una responsabilidad política y no una responsabilidad administrativa de un funcionario”, recalcó.

Pese a ello, el ministro de Bienes Nacionales defendió las compras sobre este tipo de inmuebles, destacando la importancia en la “defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos“.

“Hoy día vivimos tiempos en los que en nuestro país y en el resto del mundo se dicen barbaridades, se ponen en duda los valores más básicos de la democracia, de la igualdad entre las personas. En el Gobierno del presidente Gabriel Boric queremos disponer y estamos haciéndolo con inmuebles para que se pueda preservar, en este caso, la obra y el legado de dos presidentes fundamentales para la historia de la democracia de nuestro país”, complementó.