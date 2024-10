Se acerca otro Black Friday, oportunidad de renovar cada espacio de tu hogar

16 de Octubre de 2024

La clave para estos eventos está en monitorear los artículos de interés con anticipación y así comparar precio y calidad del producto final, antes de efectuar la compra.

Compartir

Se acerca otra fecha importante para el comercio electrónico en Chile. Se trata del Black Friday, instancia que reunirá a las principales marcas del país, cargadas de ofertas y promociones especiales para la fecha. El evento está fijado para el viernes 29 de noviembre, instancia ideal para renovar el equipamiento exterior del hogar, con la incipiente llegada del verano.

Debido a las altas temperaturas esperadas todos los años, es que las piscinas cobran protagonismo y se vuelven una herramienta necesaria e imprescindible para soportar el calor y esperar el verano. Este Black Friday será la instancia ideal para cotizar nuevas piscinas u optar por renovaciones.

Darle la bienvenida al verano, renovando la piscina o comprando la primera que has tenido debería ser un ritual para todos. Las ganas de zambullirse en verano aumentan, y la idea de tener una piscina disponible en casa, crece y crece entre todas las personas que habitan este territorio, soportando las altas temperaturas que han caracterizado los últimos años, en su mayoría debido al cambio climático y el calentamiento de la tierra.

Elementos importantes a considerar a la hora de escoger una piscina

Renovar tu piscina no solo es un acto de mantenimiento, sino que es una inversión en diversión, bienestar y por supuesto en tu salud. Es por eso que aquí te mostraremos cinco razones para elegir de manera correcta tu próxima aliada para este verano 2025, así como también poner atención en los componentes y accesorios que mejor se acomoden a tus necesidades y presupuesto.

1. Un espacio para divertirse

El verano es la época del año en la que las risas y los chapuzones se apoderan de nuestras vidas. Sin embargo, una piscina descuidada puede convertirse en un lugar menos atractivo. Renovar tu piscina no significa solo limpiarla y desinfectarla, sino también hacer reparaciones estéticas o incorporar los accesorios que sean necesarios para incrementar el valor de la experiencia al nadar.

2. Salud y seguridad, es lo primero

Mantener tu piscina en óptimas condiciones es crucial para la salud de todos los que la disfrutan. Durante el invierno, es posible que el agua se ensucie o que se acumulen bacterias o algas. Una renovación incluye la limpieza profunda, la verificación de los sistemas de filtración y si fuera necesario, el cambio de agua. Aunque esto se recomienda realizar todos los años, previo a la temporada inaugural en que decidas comenzar a ocuparla. Esto no solo asegurará un ambiente seguro para tus invitados, sino que también evitará problemas de salud que pueden surgir de un mantenimiento inadecuado.

3. Aumenta el valor de tu propiedad

Si alguna vez has pensado en vender tu casa, una piscina bien mantenida puede ser un gran atractivo para los compradores. Una inversión adecuada puede aumentar el valor de tu propiedad. Las familias buscan espacios donde puedan disfrutar del verano y una piscina en excelente estado es un gran plus. Y con esto, no hacemos referencia solamente a piscinas de hormigón o necesariamente grandes construcciones, de pronto una piscina de buena calidad también es parte de la inversión de un hogar en venta.

4. Utiliza los recursos de manera eficiente

Renovar tu piscina también es una oportunidad para actualizarte hacia tecnologías más eficientes. Las bombas de calor modernas y los sistemas de filtración son mucho más eficientes que los modelos antiguos. Esto significa que puedes reducir tus costos de energía y agua, mientras ayudas al planeta e incrementas el nivel de tus bienes. Recuerda que la inversión en tecnología permite luego renovar tu piscina y así mejorar el modelo año tras año, por ejemplo.

5. Estilo y Comodidad

Finalmente, renovar tu piscina no solo se trata de mantenimiento, también es una oportunidad para darle un nuevo estilo. Cambiar el revestimiento, añadir luces LED o incluso instalar un sistema de calefacción puede transformar tu piscina en un oasis personal. Los toques de diseño no solo mejoran la estética, sino que también crean un ambiente relajante y cómodo donde podrás disfrutar con amigos y familia.

Como ven, las razones son muchas para tener una piscina en casa o renovar y cambiar la que usamos el verano pasado, por una con más tecnología. El llamado es a no dejar pasar las ofertas, hacerles seguimientos a tus productos favoritos y conseguir el mejor precio este Black Friday, para así recibir la temporada primavera verano 2025 como te mereces.

Es importante destacar que no solamente las piscinas estarán con ofertas para este gran Black Friday pronto a suceder. La web oficial destaca las categorías de alimentos y bebidas, deportes y outdoor, hogar y decoración, entretención y cultura, inmobiliaria, mascotas, moda y accesorios, música y audio, tecnología, salud y belleza, vestuario y calzado, vehículos y accesorios, además de viajes y turismo.