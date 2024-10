El verano ya casi está aquí, prepara la protección de tu piel de los rayos del sol

17 de Octubre de 2024

En el mercado existen un sinfín de productos con distintos tamaños, métodos de aplicación y formatos tanto para bloqueador como para bronceador. Lo importante es definir cuáles son las necesidades para cada categoría de producto.

Cuidar nuestra piel debiese ser una prioridad durante todo el año, pero es verdad que, con la llegada de la primavera y el incipiente verano, que está a la vuelta de la esquina, nuestra preocupación por la exposición a los rayos solares en nuestro rostro y cuerpo aumenta considerablemente. Para esto, un buen bloqueador solar es fundamental en el cuidado de nuestra piel, prevenir enfermedades y disfrutar al aire libre, sin tener que restringir nuestra vida cotidiana.

Además de la necesaria protección, con los rayos del sol también hay quienes buscan mantener el color de bronceado alcanzado y para eso un bronceador de alta calidad resulta esencial en esta tarea. Lo importante es que no desmanche la piel y que no modifique la calidad de nuestras células cutáneas.

Para esta temporada de calor que recién comienza, el mejor aliado en la búsqueda del bloqueador y bronceador perfecto es sin duda Hawaiian Tropic. Sus años de trayectoria y cómo ha protegido a generaciones completas, sin duda lo avalan a la hora de buscar el mejor producto para cada tipo de piel y necesidad.

La historia de Hawaian Tropic comenzó en los años 60, cuando un joven visionario decidió que el cuidado de la piel debía ser una experiencia placentera. Desde entonces, la marca ha evolucionado, pero su esencia se mantiene intacta: cuidar la piel mientras se disfruta del sol. Sus bloqueadores solares son una mezcla perfecta entre protección y disfrute, con fórmulas que contienen ingredientes como aceite de coco o manteca de karité, cada aplicación se convierte en una experiencia agradable para los sentidos.

Lo primero es lo primero ¿qué buscas en un bloqueador?

Cada bloqueador ofrece distintos niveles de protección y tiene distintos formatos de aplicación. No es lo mismo un producto para quien comparte con amigos y familia los fines de semanas en la playa, que para alguien que se irá toda la temporada a un balneario. De esta misma forma, el tipo de bloqueador que necesita quien trabaja expuesto al sol todo el día o quién realiza deportes extremos, sobre todo en cursos de agua dulce o incluso salada, también será distinto.

La protección de alguien que se expone al sol en el trayecto que hace todos los días hacia la oficina, para luego estar trabajando en un lugar cerrado y techado, por supuesto que tiene diferencias. Lo que no varía es que el bloqueador debe ser aplicado todas las mañanas luego de la ducha, para ser retocado unas dos o tres veces más durante el día, según los consejos de expertos.

En este sentido, Hawaian Tropic se posiciona como un aliado clave para disfrutar del sol sin preocupaciones. Encuentra el punto de venta más cercano y descubre todas las variedades disponibles para el cuidado de tu piel esta temporada.

Si buscas mantener el color de tu bronceado, adelante

¿Quién no ha soñado con ese bronceado dorado, luminoso y saludable? La tecnología actual en bronceadores no solo promete ese look veraniego que todos deseamos, sino que también se ha comprometido con la salud de nuestra piel.

Con ingredientes que estimulan la producción de melanina, muchos bronceadores permiten que la piel adquiera ese tono dorado deseado de forma gradual y natural.

Además, gran parte de ellos contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres, haciendo que nuestra piel se vea más radiante y saludable.

Las cartas ya están echadas. Mientras te preparas para tus próximas aventuras bajo el sol, recuerda que la protección es fundamental todos los días. Si lo tuyo es un bronceado fascinante, también tienes un montón de posibilidades para elegir.