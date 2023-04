¿Qué productos se pueden traer? Estos son los requisitos para viajar a Argentina a comprar mercadería

27 de Abril de 2023

En el mes de febrero y marzo, 600 u 800 autos cruzaron la frontera hacia Argentina, mientras que en abril, la cifra se disparó a casi 3 mil.

Gracias al cambio del peso transandino, miles de chilenos están aprovechando de viajar a Argentina a comprar mercadería o artículos de higiene y aseo, los que han llegado a costar 3 o 4 veces menos que en nuestro país.

En ese contexto, Óscar Camacho, jefe de la División de Control de Fronteras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), indicó a T13 que “nuestra gente del control fronterizo Los Libertadores nos ha informado del incremento de vehículos particulares que van a Mendoza o a otros lugares de Argentina, aledaños, a comprar mercadería“.

“De hecho, el incremento fue notable, desde el mes de febrero-marzo que entraban 600 u 800 autos y el día lunes pasamos a casi 3 mil autos en abril“, agregó.

Uno de los chilenos que viajó a Argentina a comprar mercadería es Juan Pablo González, un usuario de TikTok que compartió su experiencia en los supermercados trasandinos.

Según su relato, desde noviembre del año pasado ha realizado cinco viajes entre Temuco y Neuquén para adquirir víveres. Aseguró que pudo comprar abarrotes y comida por cinco meses con solo 100 mil pesos chilenos.

“Para nosotros está súper conveniente el cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios”, contó.

¿Qué alimentos se pueden pasar desde Argentina hacia Chile?

Según el jefe de la División de Control de Fronteras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la recomendación es que “traigan productos procesados” ya que “no pueden ingresar frutas ni hortalizas ni ningún producto que no esté elaborado. Por supuesto, significan un riesgo sanitario para nosotros“. Tampoco se puede traer carne.

“Los lácteos, si están industrializados, no hay problemas. La leche en caja, el yogurt“, agregó.

“Nosotros regulamos solamente los aspectos sanitarios. Las personas pueden comprar productos que sean inocuos para nuestra sanidad, pero las cantidades que pueden ingresar a Chile dependen de la normativa aduanera. Hay cantidades que están reguladas por la Aduana de productos que pueden ingresar a Chile sin un impuesto”, indicó Camacho.

Junto a ello, afirmó que “por efectos de la Ley de Alcoholes que le toca fiscalizar al SAG, hay un límite de 30 litros que pueden ser ingresados sin la necesidad de que el SAG tenga alguna acción, que es tomar una muestra para verificar la potabilidad y la característica del alcohol”.

Seguros y documentos

Según el Servicio Nacional de Aduanas quienes viajen desde Chile a Argentina deberán presentar, el Formulario Único de Salida del Vehículo, un documento que permite registrar el vehículo y las identidades de quienes salen del territorio nacional.

Adicionalmente, se exige contar con un Seguro de Responsabilidad Civil Internacional (más conocido como RCI). En tanto, el plazo para el retorno del vehículo es de 180 días como máximo.

Entre los otros documentos necesarios para salir del país, la aduana solicita un registro que acredite la propiedad del vehículo, como es el padrón del auto, además del carnet de identidad o pasaporte vigente de todos los viajeros.