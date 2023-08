Sistema de Admisión Escolar 2024: ¿Por qué se extendió el proceso de postulación?

31 de Agosto de 2023

Los resultados de este primer período estarán disponibles entre el 19 y el 25 de octubre.

Compartir

El Ministerio de Educación (Mineduc) extendió el proceso de postulación a través de la plataforma centralizada del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Será hasta el lunes 4 de septiembre a las 18:00 horas el plazo para que las familias postulen a sus hijas e hijos a los establecimientos educacionales.

Para hacerlo, las familias deben registrarse en ESTE LINK e identificar todas las alternativas de establecimientos educativos que sean de su interés, seleccionándolas por orden de preferencia.

Los resultados de este proceso estarán disponibles en la misma plataforma entre el jueves 19 y el miércoles 25 de octubre.

¿Por qué se extendió el proceso de postulación a través del SAE?

El objetivo de extender el plazo es que las personas que se han visto afectadas por el temporal en el centro y sur de país tengan unos días más para realizar el proceso.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a las familias a “revisar todas las opciones dispuestas en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar, comparar los proyectos educativos y agregar todos aquellos que sean de su preferencia”.

¿Quiénes deben postular?

Deben postular al SAE todos los niños y niñas que ingresan por primera vez a uno de los establecimientos, los estudiantes que quieran cambiarse hacia uno de estos establecimientos y quienes se vean obligados a postular ya que su establecimiento de origen no cuenta con el siguiente nivel educativo (por ejemplo, aquellos que no tienen enseñanza media).

Por otra parte, no deben usar el SAE quienes no tengan que cambiarse de establecimiento, quienes quieran cambiarse a un establecimiento particular pagado, o quienes quieran ingresar a un jardín infantil de Junji, Integra o una escuela de párvulos.

¿Cómo se postula al SAE?

La postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) es de manera online. Para ello, debes seguir las siguientes instrucciones:

Ingresa a la página web sistemadeadmisionescolar.cl

Haz clic en el banner “Postula aquí”.

Una vez ahí, registra tu RUT y contraseña.

Si el postulante no queda seleccionado en ningún establecimiento por falta de vacantes, el sistema le sugiere otro de manera automáticamente.