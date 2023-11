Cuándo es el próximo feriado en Chile: ¿Será fin de semana largo?

8 de Noviembre de 2023

A sólo 2 meses para que se acabe el año, aún quedan algunos días festivos para las próximas semanas en Chile.

Tras el feriado del 1 de noviembre en Chile, muchos se preguntan cuándo es el próximo que se encuentra establecido en el calendario y si, tal y como ha ocurrido antes, topará con algún fin de semana para así tener tres días libres.

Para mala suerte de todos, durante el resto del mes no existen otros días de descanso establecidos, pero aún quedan para lo poco y nada que queda del año, básicamente

¿Cuándo es el próximo feriado? ¿Es irrenunciable?

El próximo feriado que tendremos en Chile será el viernes 8 de diciembre, cuando se conmemore a la Inmaculada Concepción, fecha religiosa católica que marca uno de los últimos fines de semana largos del año. Esto, gracias a la Ley 2.977 del 28 de enero de 1915.

Sin embargo, este feriado no es irrenunciable, lo que significa que los empleadores no están obligados a definir la jornada como libre, y a quienes no se les indique lo contrario, deberán desempeñar sus labores y responsabilidades de forma habitual. Además, durante este día el comercio podrá funcionar en sus horarios habituales.

Ahora bien, los trabajadores que cuenten con este beneficio, podrán disfrutar del penúltimo fin de semana largo del año.

Esta celebración no solo ocurre en Chile, sino que también en diversos lugares en el mundo, como por ejemplo, Argentina, Brasil e Italia.

Este día se festeja el nacimiento de la Virgen María, madre de Jesús. Según el dogma católico, la jornada conmemora la vida sin pecado de la Virgen desde el momento de su concepción, y en nuestro país, los fieles tienen la tradición de realizar una peregrinación hasta el Santuario de Lo Vásquez, en la Región de Valparaíso.

Para lo que resta del año, se decretaron como feriados irrenunciables el domingo 17 de diciembre, debido al Plebiscito de Salida del segundo proceso constituyente, y el lunes 25 de diciembre, por el festejo de Navidad.