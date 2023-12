Qué tengo que hacer si se me pierde el ticket de cambio

27 de Diciembre de 2023

Este documento es fundamental a la hora de cambiar un producto que compraste o te regalaron.

Tras la celebración de Navidad comienza la devolución o el cambio de regalos por diversas razones.

Si no te gustó lo que te regalaron, estaba con algún desperfecto o no acertaron en la talla, puedes solicitar el cambio con el ticket de compra, teniendo en cuenta los plazos que indican la Ley del Consumidor. Pero, ¿qué pasa cuando no tengo el ticket de cambio o se pierde la boleta?

Es necesario señalar que los derechos de los consumidores son válidos tanto para compras presenciales como para las adquiridas a través de Internet.

Tal como indica el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la Ley 21.398 “eleva el estándar de protección en algunas materias como el derecho a garantía”. Asimismo, establece como “obligatorio el derecho a retracto para las compras a distancia, sean electrónicas, telefónicas o por catálogos y para aquellas en que las y los consumidores no tuvieron acceso al producto”.

De la misma forma, establece que las personas “podrán arrepentirse, sin expresión de causa, de la compra en 10 días desde recibido el producto”.

¿En qué situaciones se aplica la garantía legal de un producto?

Cuando esté defectuoso.

Le faltan piezas o partes.

No es apto para el uso que fue destinado.

Fue anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas.

Para poder hacer válida la garantía del producto, es necesario presentar el producto junto a la boleta que acredite tu compra o comprobante de pago (por ejemplo, voucher del banco, estado de cuenta de tarjeta de crédito, ticket de cambio).

¿Cómo cambiar o devolver un regalo de Navidad?

Para solicitar la garantía legal establecida en la ley, debes hacer los siguientes pasos:

Presenta la boleta que acredite la compra o el comprobante de pago como el voucher del banco, estado de cuenta de tarjeta de crédito o ticket de cambio.

Lleva el producto que quieres cambiar.

Acércate al vendedor y solicita la devolución del dinero, cambio del producto o reparación gratuita.

Qué tengo que hacer si se me pierde el ticket de cambio

En este caso, el cambio se puede hacer presentando la boleta. Sin embargo, en caso de pérdida o destrucción de la boleta es posible ejercer este derecho con otros documentos que acrediten la relación de consumo, por ejemplo: comprobantes de pago de cheque, cartola de cuenta corriente o tarjeta de crédito, el comprobante de pago de tarjeta de crédito o débito, etc.

Si posterior a ello, una empresa se niega a hacer efectiva la garantía legal, puede hacer un reclamo en el SERNAC: