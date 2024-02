Bono Prekínder: ¿cuáles son los requisitos para recibir $100 mil?

22 de Febrero de 2024

Este subsidio busca que los padres de los escolares sean compensados económicamente por la asistencia de sus hijos a clases.

Compartir

Esta semana se dio a conocer la implementación de un nuevo beneficio económico enfocado en los estudiantes de prekínder, que tiene por objetivo enfrentar el ausentismo escolar.

En ese sentido, el alcalde de Renca, Claudio Castro, anunció el Bono Prekínder para las familias que reúnan los requisitos previamente establecidos.

Según indicó Castro, este subsidio municipal busca que los padres de los escolares sean compensados económicamente para incentivar la asistencia de los escolares que ingresan al ciclo escolar.

De acuerdo a lo informado por el alcalde, durante el 2023, solo el 59% de los niños de Renca en edad de cursar prekínder, se matriculó en algunos de los establecimientos educacionales de esa comuna.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Prekínder?

Pertenecer a establecimientos subvencionados o municipales de la comuna de Renca.

de la comuna de Renca. El estudiante debe tener un 95% de asistencia dentro de los primeros meses del semestre.

dentro de los primeros meses del semestre. La familia debe pertenecer al Registro Social de Hogares (RSH), aunque sin importar en el tramo en que se encuentre.

“Para poder acceder a este bono se requiere ir 53 días, es el único requisito, no hay otro. No hay registro de social de hogares, no hay ningún tipo de competencia tampoco entre los niños y las niñas”, afirmó el alcalde de la comuna.

Por último, aseguró que “el comportamiento de asistencia de los niños en prekínder y en kínder también predice cómo va a ser el comportamiento de asistencia en los niveles de básica, entonces intervenir hoy día, ahora para que esa asistencia sea regular, es muy relevante“.