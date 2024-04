Cómo pagar con tarjeta en el Metro de Valparaíso

30 de Abril de 2024

Este innovador sistema facilita el pago al eliminar las monedas, billetes, o tarjetas de transporte específicas

EFE Valparaíso anunció un moderno sistema de pago sin contacto en el servicio Tren Limache-Puerto, anteriormente conocido como Metro de Valparaíso (MERVAL).

De esta forma, se implementó el pago con tarjetas de débito, crédito, prepago y billeteras electrónicas para trasladarse dentro de la región y así pagar sus pasajes directamente en los torniquetes.

“Ahora los ciudadanos de Valparaíso y también los turistas podrán pagar sus pasajes con sólo acercar sus tarjetas Mastercard a los validadores, ahorrándose todo el trámite de conseguir dinero en efectivo, hacer un retiro antes de iniciar el viaje, comprar tarjetas de transporte y recargarla”, dijo Thiago Dias, Country Manager de Mastercard Chile.

En ese sentido y gracias a este innovador sistema de pago, Metro de Valparaíso se transformó en el primer medio de transporte público del país que implementa esta modalidad, sumándose así a países como el Reino Unido y Panamá.

En tanto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso, Edgardo Pique, explicó que además de ampliar la gama de formas de pagos, esto facilitará el acceso de los turistas a los viajes en tren.

“Nosotros en Valparaíso recibimos una gran cantidad de cruceros y entendemos también que esos turistas se verán beneficiados con este enorme aporte“, expresó Pique a Biobío.

Esta forma de pago se llama Pay As You Go en Mastercard y Transit Ready en el caso de Visa.

Asimismo, esta tipo de pago tiene con una pre-autorización inicial es de $500 para Mastercard y sin costo para Visa, transacción que permitirá a los pasajeros seguir utilizando su tarjeta durante el día si tienen saldo disponible.