Retrasos, constantes fallas y abandono de zonas rurales: la pesadilla de los pasajeros del tren Estación Central – Rancagua

Pasajeros viven día a día la incertidumbre al viajar en trenes que no dan abasto o no cumplen los horarios, acusando el abandono de la zona en materia de transporte, lo cual los deja sin mayores alternativas a la hora de viajar a Santiago diariamente. Al cierre de esta nota, de hecho, el servicio de trenes a Rancagua se suspendió por la revisión de un carro en San Bernardo, lo que obligó a la evacuación de los ocupantes.

El fatídico choque de trenes que se registró el 20 de junio recién pasado y que dejó un saldo de dos fallecidos y nueves heridos ha agudizado la serie de problemas del servicio Estación Central – Rancagua, ya que después de la paralización de los maquinistas, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) redujo en un 30% la capacidad de movilización, donde los más afectados han sido los usuarios de estaciones intermedias.

A lo anterior se le suman las reiteradas fallas en las vías, retrasos, ferrocarriles en mal estado y suspensión de servicios sin previo aviso. Debido a esta situación, la incertidumbre se ha apoderado de los pasajeros que se trasladan diariamente entre la Región Metropolitana y O’Higgins, quienes han visto como el viaje a sus trabajos o su retorno a casa se ha convertido en una pesadilla.

De hecho, durante este domingo el tren Estación Central – Rancagua estuvo parcialmente suspendido desde las 15:00 horas debido a la caída de un árbol, lo que provocó la interrupción de suministro eléctrico, por lo cual solamente operó entre Alameda y Paine. Bajo este contexto, usuarios acusaron que fueron obligados a descender de la máquina por personal de la estación, sin tener alguna solución para llegar a sus destinos ni devolución de pasajes.

“Hoy estamos movilizando unos 20 mil pasajeros diarios desde Rancagua, y en condiciones regulares movemos cerca de 30 mil“, expusieron desde EFE a EL DÍNAMO.

Retrasos y trenes que no dan abasto: los problemas sin solución del Metrotren

“Es algo de todos los días”, relató Consuelo Arce a EL DÍNAMO acerca de los problemas que se generan por la falta de frecuencia y los reiterados atrasos, que incluso se llegan a extender por una hora. “La mayor cantidad del tiempo (el tren) está con atrasos y con fallas en el servicio. En Paine en la mañana se llena con muchísima gente y no da abasto el servicio”, detalló la joven que es pasajera habitual del Metrotren.

“Hay varios atrasos y lo peor es que no avisan. Siento que el precio que cobran por el servicio no tiene nada que ver, porque van atrasados, los trenes antiguos están realmente malos, no tienen calefacción o aire acondicionado y aparte no dan abasto con la cantidad de gente que ocupa el servicio. Además, hay una descoordinación de los maquinistas con la gente de cada estación, lo que hace que el servicio sea peor”, agregó.

Otro usuario, en la salida de la estación de Paine, manifestó: “A mí me pagan un bono por puntualidad en el trabajo. He perdido los tres últimos bonos. Estamos hablando de $120 mil, lo que es necesario para mí en mi hogar. Parecemos chanchos, todos apretados y queda gente en la estación, nadie nos toma en cuenta”.

“Si no te subes en las estaciones iniciales es un caos subirte al tren“, comentó Constanza Fuentes, quien hasta el accidente entre ferrocarriles viajaba todos los días desde San Francisco de Mostazal a Santiago.

Cómo la falta de transporte afecta a las zonas rurales

Dentro de las estaciones intermedias del servicio de trenes entre Estación Central y Rancagua, los usuarios pertenecientes a la comuna de Paine han sido unos de los más afectados. Esto debido a que la Empresa Buses Paine S.A.A, que es la única que presta el servicio en la zona, disminuyó de forma considerable los recorridos de sus autobuses interurbanos, haciendo que las personas que viajen a Santiago no tengan más alternativas.

Frente a esta situación, el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, solicitó al Ministerio de Transporte que tome medidas para mitigar el problema que afecta a los habitantes de la zona. Sin embargo, desde el municipio acusan que la respuesta ha sido nula.

“Como comuna desde el 2022 venimos arrastrando el problema de transporte público hacia Santiago. Lo cual se debe, a la poca disponibilidad de locomoción para la ruralidad. Uno mira la provincia de Santiago, como avanza en materia de transporte, electromovilidad e integración tarifarias. Mientras los vecinos de Paine sufren al tener que trasladarse al Gran Santiago, sin tener la seguridad de cómo se van a ir o cómo regresarán”, sostuvo el jefe comunal.

A lo que añadió: “Estamos en un completo abandono las comunas rurales en materia de transporte público, ya que antes los vecinos confiaban en el servicio de EFE, pero después del fatídico accidente del 20 de junio viven en una total incertidumbre”.

En este sentido, Rodrigo Contreras apuntó al Gobierno por los altos precios que deben pagar los vecinos ($1.760 horario punta), lo cual se suma al utilizar el transporte del sistema RED. “Hemos solicitado en reiteradas ocasiones que Paine sea integrado en materia de integración tarifaria, lo cual sería muy favorable para los vecinos. Pero, lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido respuesta por parte del Gobierno”, dijo.

Pasajeros esperando en Estación Central a las 18:45 del lunes 22 de julio. El servicio de trenes a Rancagua se encontraba suspendido por la revisión de un convoy en San Bernardo, lo que obligó a la evacuación de sus ocupantes.

¿Cuándo se ajustará nuevamente la frecuencia del tren Estación Central – Rancagua?

A comienzos de este mes, EFE anunció que los viajes en horario punta durante julio se iban a realizar cada 30 minutos. A diferencia del itinerario habitual en el que los trenes salían cada 15 minutos.

De esta forma, actualmente se realizan 42 servicios diarios de lunes viernes, entre las 05:30 horas hasta las 21:30 horas, mientras que el fin de semana es de 29 servicios para el trayecto completo.

Considerando que el itinerario especial es solamente para este mes de julio, se espera que retorne la frecuencia habitual durante el mes de agosto.

Ante la gran afluencia de público que se acumula en Estación Central entre las 18:00 y las 19:50 horas, EL DÍNAMO consultó a EFE si estaban barajando alguna solución, específicamente sobre la inclusión de buses de acercamiento que implementaron durante el paro de maquinistas. Sin embargo, desde la compañía descartaron esta medida.