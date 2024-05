El 77% de hogares chilenos tiene deudas: recomendaciones para ahorrar y administrar mejor el dinero

30 de Mayo de 2024

Chile se ubica en uno de los últimos puestos entre los países de la OCDE respecto a la calidad de la educación financiera.

El ámbito económico es uno de los puntos más complejos para gran parte de las familias chilenas, lo cual quedó demostrado en un estudio desarrollado por la Universidad de Chile junto a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), en el cual deja en evidencia que Chile ocupa uno de los últimos puestos entre los países de la OCDE respecto a la calidad de la educación financiera.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta situación dificulta bastante a la gente al momento de tener que administrar su economía personal de una manera eficiente y ahorrar.

En este sentido, de acuerdo a un análisis de Conadecus, el ahorro promedio mensual de los chilenos es de $59.151. Este monto corresponde al 13,1% de los ingresos de quienes logran ahorrar. En tanto, un 77% de los hogares del país tiene algún tipo de deuda, principalmente de créditos hipotecarios y de consumo.

Con respecto a la importancia de ahorrar, Carlos Guayara, cofundador de la plataforma de inversiones Trii, sostuvo: “El ahorro es la base fundamental para unas finanzas saludables. La gente que tiene buenos hábitos para economizar, normalmente comete menos errores financieros, y tiene disponibilidad para invertir y lograr hacer crecer su patrimonio”.

A lo que agregó: “Sin embargo, en la cultura popular hay muchas costumbres que no ayudan con hábitos financieros correctos, y son de las cosas que tenemos que acabar con la educación”.

Recomendaciones para ahorrar dinero

De esta forma, Guayara se dirigió a las personas que desean ahorrar y administrar de mejor manera su dinero y les recomendó que empiecen a leer autores financieros como Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, T. Harv Ecker o Tony Robbins.

Asimismo, aconsejó seguir educadores financieros y creadores de contenido confiables en redes sociales. Sumado a ello, llamó a hacer un seguimiento de cada gasto que haga e ir comparándolo con su presupuesto asignado.

“Ponerse una meta mensual, por chica que sea, y ahorrar apenas reciba su ingreso o sueldo, para después pagar y gastar, no al revés. Tener un presupuesto, lo más detallado posible. Sacar una estimación lo más detallada posible, donde haya una objetivo claro, que sea lo primero que se haga cuando obtenga su dinero, ojalá que se descuente en automático, y que esté evidentemente diferenciada de la cuenta para pagos y gastos. Y con eso, empezar a invertir en alternativas seguras y confiables”, expuso el experto.

En cuanto a las acciones que se deberían dejar de hacer para conseguir las mencionadas metas financieras, Guayara resaltó la importancia de evitar gastar más de lo que se gana y de tener muchos gastos hormiga.

A eso sumó eludir inversiones vanidosas como autos o bienes de lujo, no pagar deudas, no prestar atención a detalles financieros y no educarse financieramente. Para ello, dijo que es vital distribuir el ahorro en diferentes cuentas, cada una con un objetivo definido.