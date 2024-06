Elecciones Primarias 2024: ¿Cuál es la multa por no votar y no desempeñarte como vocal de mesa?

9 de Junio de 2024

Las elecciones primarias se desarrollarán en 60 comunas del país durante este domingo.

Compartir

Las Elecciones primarias 2024, que definirán los candidatos a alcaldes y gobernadores regionales, se realizan este domingo 9 de junio en 60 comunas del país.

En ese sentido, el Servicio Electoral (Servel), indicó que estos comicios se efectúan cuando los partidos políticos postulan a más de un aspirante al cargo, por lo que la ciudadanía decide quiénes van en la papeleta final de, en este caso, el próximo 27 de octubre.

¿Quiénes deben votar en las primarias?

Estas elecciones no son obligatorias a diferencia de los comicios generales del próximo 27 de octubre. Por lo mismo, no habrá multa en caso de que no votes.

Es por ello, que el Servel, recalcó que podrán ejercer su derecho a voto todos los ciudadanos independientes o militantes de partidos políticos que hayan pactado en las primarias.

¿Dónde puedo conocer mi local de votación?

Para saber cuál es tu local de votación y su mesa receptora de sufragios, debes ingresar a ESTE LINK con tu RUT.

¿Cuál es el horario de votación?

Todas las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 08:00 a las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para sufragar.

¿Cuál es la multa por no presentarse como vocal de mesa?

Quienes no cumplan con su deber cívico, arriesgan una multa que va desde las 2 UTM hasta las 8 UTM, es decir, desde los $130.886 hasta los $523.544.

Revisa en ESTE LINK si fuiste llamado en la lista definitiva de vocales de mesa.

¿En qué comunas se realizarán primarias este domingo?