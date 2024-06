Versus: Probidad, seguridad y las otras prioridades de Felipe Alessandri, Carlos Ward, Luis Felipe Vergara y Andrea Araya para Lo Barnechea

7 de Junio de 2024

En esta edición de VERSUS, tres precandidatos a alcalde de Lo Barnechea, que buscan suceder a Cristóbal Lira (UDI), entregan sus propuestas para la comuna. EL DÍNAMO conversó con Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI), de Chile Vamos, y con Luis Felipe Vergara (ind-PL), de Contigo Chile Mejor.

Por Valentina Pizarro y Manuel Izquierdo

Lo Barnechea es una de las seis comunas donde tanto Chile Vamos como Contigo Chile Mejor ―pacto que reúne al oficialismo y la DC― presentaron candidatos para las primarias municipales, buscando llegar al sillón municipal que ha utilizado desde 2019 el alcalde Cristóbal Lira (UDI).

Con ese fin, el bloque opositor inscribió dos postulantes. Se trata del ex jefe comunal de Santiago, Felipe Alessandri (RN), y el actual concejal Carlos Ward (UDI). La disputa desató una serie de conflictos entre militantes de ambos partidos, y pusieron a Lira en una complicada posición. En tanto, el conglomerado oficialista postuló al periodista y académico Luis Felipe Vergara (ind-PL) y a la dirigenta social Andrea Araya (ind-AH).

En esta edición de VERSUS, Alessandri, Ward, Vergara y Araya entregan sus principales definiciones y proyectan sus líneas de trabajo en caso de ser electos alcalde de Lo Barnechea. Además, señalan sus propuestas en materia de probidad y transparencia, y destacan las fortalezas de la comuna que aspiran a liderar.

¿Cuál es el principal problema a resolver en Lo Barnechea? ¿Cómo piensa resolverlo?

―Felipe Alessandri (FA): El principal problema lo podemos dividir en dos. Seguridad y allegados de vivienda. Ya le pedimos audiencia al ministro Montes y vamos a meterle el acelerador a la entrega de viviendas sociales y a generar una buena integración. Y en seguridad, con Rodrigo Ubilla, estamos haciendo un plan integral maestro, con mucha inteligencia artificial, trabajando de la mano de Carabineros, la PDI, la Fiscalía y, por cierto, los vecinos y el municipio apoyando fuerte.

―Carlos Ward (CW): La seguridad, en sus distintas dimensiones, es la principal preocupación de los vecinos. Para la zona de La Dehesa, evidentemente el problema es la delincuencia, la sensación de temor, la preocupación de que antes de llegar a la casa, te pueden hacer una encerrona o un portonazo. Para los vecinos del pueblo, lo más complejo tiene que ver con el microtráfico, la violencia y la sensación de inseguridad. ¿Cómo abordar esta problemática? Poniendo la tecnología al servicio de las personas, para blindar a Lo Barnechea contra la delincuencia. Para ello, incluimos 25 medidas en nuestro programa, como el uso de drones, inteligencia artificial, mejoras de infraestructura, sistemas predictivos, coordinación con otros municipios e instituciones, entre otras.

―Luis Felipe Vergara (LFV): Seguridad, evidentemente es un tema importante. La probidad también es un tema muy relevante para esta comuna. La congestión del transporte público es otro tema importante y necesario de abordar. Mucho auto y poca locomoción colectiva.

―Andrea Araya (AA): Nuestro principal problema en Lo Barnechea es el hacinamiento, ya que tenemos alrededor de 6 mil familias allegadas sin solución habitacional pronta. La única solución para poder sacar este tema adelante es empezar a comprar terrenos lo más rápido posibles. Terrenos que nos permitan poder ir sacando soluciones sobre todo para la tercera edad.

Carlos Ward (UDI).

¿Cómo evalúa la actual gestión que lidera el alcalde Cristóbal Lira (UDI)?

―FA: La gestión del alcalde Lira ha sido excelente. Me ha dado una tremenda responsabilidad, porque me dio su voto. Este domingo él va a votar por mí, y eso me da una gran responsabilidad. Tengo que llegar a lo menos a lo excelente que ha sido su gestión. Tengo el compromiso de seguir trabajando y llevar a Lo Barnechea al siguiente nivel. Lo de él, para mí, es el desde, y hay que seguir avanzando.

―CW: El alcalde Lira ha hecho una gran gestión, pero incluso la mejor gestión es perfectible. Lo que nosotros queremos es que Lo Barnechea sea, indiscutiblemente, el mejor municipio de Chile.

―LFV: La gestión del actual alcalde Lira es una buena gestión, se han hecho las cosas bastante bien. De todas maneras, siempre se pueden hacer mejor. Y eso es parte del desafío que uno tiene cuando se postula como alcalde, como es mi caso en esta oportunidad.

―AA: La gestión del alcalde Lira ha sido buena, pero podría haber ampliado los convenios de salud.

Felipe Alessandri (RN). ARCHIVO/AGENCIA UNO.

¿Cuáles son los tres puntos críticos de Lo Barnechea?

―FA: Los problemas de la comuna son muchos. Pero si lo estuviéramos que enumerar en prioridad, son la seguridad, conectividad y vialidad, y por supuesto vivienda y allegados. Vamos a trabajar con fuerza y decisión. Ya el alcalde Lira ha hecho mucho, pero tenemos que trabajar fuerte con las policías en materia de seguridad, que no nos tiemble la mano. En vivienda, meterle mucho acelerador, y en conectividad a trabajar mucho, porque los tacos aquí son insoportables.

―CW: Hay más de tres temas críticos, pero evidentemente los tres ejes principales tienen que estar en seguridad, conectividad y vivienda. En materia de conectividad, vamos a implementar obras de infraestructura vial en conjunto con nuestros municipios vecinos, como es Vitacura y Las Condes, y el MOP. Mientras que, en lo inmediato, vamos a usar tecnología y software específicos para enfrentar la congestión y mejorar la fluidez vehicular en zonas complejas. Desde el ámbito de la vivienda, tenemos más de 3 mil familias de allegados en Lo Barnechea. Hay algunos proyectos para ejecutarse, pero cubren menos de la tercera parte de esta necesidad. Por lo tanto, urge avanzar en búsqueda de terrenos, diseños y construcción de nuevas soluciones habitacionales.

―LFV: La seguridad es un tema crítico. Evidentemente se trabaja en eso. La probidad es un elemento que queda aún pendiente, está al debe nuestra comuna. La congestión, se ha duplicado por un lado la población y también el parque automotriz, con poca micro y con poco acceso al transporte público. Eso es necesario.

―AA: Nuestra comuna tiene varios puntos críticos, entre ellos principalmente es la conectividad, la salud mental por el poco apoyo y contención en nuestros niños y no menos importante, el hacinamiento. Definitivamente esto es grave, con casi seis mil familias de allegados.

¿Cuáles son las tres fortalezas de la comuna que deberían potenciarse?

―FA: Partiendo por la cordillera. No le demos más la espalda a la montaña, tenemos que abrir los espacios. Luego, el patrimonio inmaterial: los huasos, los clubes de rodeo, su gente en general. La tercera fortaleza es que Lo Barnechea es una gran familia. He conocido gente maravillosa, y vamos a seguir trabajando de la mano para potenciarnos, conocernos y trabajar en la inclusión que este país tanto necesita.

―CW: Nuestra comuna cuenta con acceso importantes recursos, lo que nos permite tener cierta autonomía para implementar medidas. Por ejemplo, en materia de seguridad, que otras comunas no tienen. Al mismo tiempo, podemos impulsar apoyos a vecinos con mayor estrechez económica, para entregarle subsidios en casos puntuales. Lo Barnechea también tiene como fortaleza su rica diversidad geográfica y medioambiental. Vamos a promover acciones que contribuyan a una mejor calidad de vida de los vecinos y el cuidado de nuestro entorno.

―LFV: Tenencia responsable, el cuidado por el medio ambiente y el desafío turístico son tres ámbitos que son muy buenos en la comuna y que se deben potenciar. La tenencia responsable se trabaja bastante bien, el cuidado del medio ambiente, pero a veces estamos perdiendo los espacios públicos. Y el turismo, tenemos un foco de turismo altísimo y una posibilidad de crecimiento fantástica. Ya sea a través de Farellones como a través de las tradiciones y costumbres de nuestra comuna.

―AA: Nuestra comuna al tener un gran ingreso monetario, podría potenciar las áreas verdes, el deporte, el folklore y la cultura.

Andrea Araya (AH).

¿Qué lo diferencia a usted de los demás candidatos?

―FA: Me diferencian muchas cosas pero, por lo pronto, la visión de comuna que tenemos, dónde queremos llevar a Lo Barnechea. Yo no estoy pensando en la comuna para 2024 o 2025. Yo estoy pensando en llegar al 2030, a dónde quiero llevar a la comuna. La capacidad de gestión, la trayectoria, la experiencia, la templanza, que es tan importante. Son muchas las diferencias. Caballo probado ―me dijeron los huasos― corre mucho mejor.

―CW: Primero que todo, la cercanía. Además, tengo 16 años de trayectoria ininterrumpida y exclusiva en Lo Barnechea. Conozco como nadie esta comuna, y por eso las personas me creen y confían en mí. Ese respaldo también se ha reflejado en un apoyo transversal: cinco de los seis concejales que fueron electos por los partidos de Chile Vamos me están apoyando. La unidad es clave, porque sólo la unidad nos permitirá enfrentar de mejor forma la elección presidencial, y reemplazar por fin a este mal Gobierno que ha liderado Gabriel Boric.

―LFV: Los otros candidatos son bastante buenos. Me atrevería a decir que la gran diferencia es la capacidad de liderazgo que uno pueda llevar adelante. Gestión sin liderazgo no es eficiente. Yo me he dedicado al trabajo en el ámbito privado y en el ámbito académico, para potenciar equipos que propendan a un liderazgo, y que este liderazgo se traduzca en mejor gestión y mayor eficiencia.

―AA: La diferencia entre los otros candidatos conmigo, es que yo soy mujer. Soy nacida, me críe aquí, estudié en los colegios de mi comuna. He visto las necesidades y la realidad de mi entorno.

Luis Felipe Vergara

¿Usted vive en esta comuna?

―FA: Por supuesto que vivo acá. No sólo eso. Me eduqué en el Cerro 18, en el Colegio Nido de Águilas. Mis hijos se educan acá, mi señora, que es psicóloga, trabaja en la comuna, y yo mismo también trabajo en Lo Barnechea. Voy siempre a comprar a la feria Los Quincheros, recorro, tengo mi circuito de trote de 10 kilómetros acá en la comuna. Mi vida entera es acá en Lo Barnechea.

―CW: Soy barnecheíno, y he trabajado por esta comuna los últimos 16 años. Sin embargo, creo que lo más importante para ser un buen alcalde no es sólo vivir en la comuna. Antes que todo, un buen alcalde, debe tener experiencia de verdad, vinculándose con las familias, sus necesidades, y lo que esperan para proyectar su futuro.

―LFV: Vivo en la comuna hace cerca de dos décadas. Me siento muy contento en esta comuna, me siento parte también de ella. Y por eso postulo evidentemente a alcalde, para hacer que las cosas que hoy día se hacen bien, se hagan aún mejor.

―AA: Yo vivo actualmente en Lo Barnechea. Nací en Lo Barnechea, me críe y crecí aquí. Soy vecina desde hace treinta y seis años.

¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos en materia de probidad y transparencia en Lo Barnechea?

―FA: En el ambiente enrarecido en que están los municipios, la probidad y la transparencia es el desde. La Contraloría General de la República tiene que estar adentro del municipio, revisando los procesos licitatorios. Nada de tratos directos, nada de tratos directos. Pantalones bien puestos. La Unidad de Análisis Financiero con todas las cuentas corrientes de los directores y, por supuesto, del alcalde. Auditorías de manera permanente. Cristóbal Lira ha hecho mucho y vamos a seguir por esa senda.

―CW: Lo más relevante hoy día es la apertura de procesos y datos para facilitar el acceso a información municipal, en un formato amigable y disponible en un solo lugar, fomentando la colaboración con la comunidad y otros organismos públicos. Por otro lado, debido a lo ocurrido en otros municipios, vamos a promover que las asociaciones y corporaciones se adscriban de manera voluntaria a la Ley de Compras Públicas. Además de establecer como requisito que sus directores realicen anualmente la declaración de patrimonio e intereses.

―LFV: Probidad y transparencia son temas pendientes para esta comuna, y particularmente para este municipio. Hemos tenido experiencias anteriores bastantes nocivas en el ámbito de la transparencia, y es un desafío que se debe desarrollar y eso requiere de voluntad tanto política como de la misma ciudadanía, por buscar una alternancia. Que esta alternancia sea realmente un aporte para la comuna y genere elementos diferenciadores con la manera en que se han realizado las cosas en los últimos 20 o 30 años.

―AA: El principal desafío en materia de transparencia, aparte de las cuentas públicas es hacer que el vecino sea parte de la gestión municipal y el primer fiscalizador.