VIDEO – ¿Vence el dinero de la Tarjeta Bip?

19 de Agosto de 2024

Luego de que se viralizara un reclamo por el dinero que tenía en la tarjeta, respondemos la duda que muchos se han hecho en los últimos días.

Esta semana se viralizó un reclamo respecto a la caducidad del saldo de la Tarjeta Bip! A través de una carta a El Mercurio, el lector Vicente Pino denunció públicamente que el dinero que tenía había vencido.

El reclamo que se titulaba Dinero Que Vence, decía lo siguiente: “Esta semana, al ordenar mi closet, encontré una Tarjeta Bip! del Metro de Santiago. Al viajar me acerqué a un tótem de información, el cual me indicó que esta tarjeta tenía un saldo de $19.200″.

“Feliz, quise pasar el torniquete, el cual me lo impidió. Fui a la caja, donde se me indicó que la tarjeta estaba vigente, más no el dinero. El valor allí indicado había vencido”, escribió.

“Quiero manifestar mi malestar con la Casa de Moneda, he buscado en todos los billetes y no aparece fecha de vencimiento”, finalizó.

¿Vence el dinero de la Tarjeta Bip! ?

Desde Metro de Santiago indicaron a EL DÍNAMO que “el procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la tarjeta Bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones“, mientras que “los montos que corresponden a caducidad por no uso no quedan en las cuentas de Metro”.

En ese sentido, el procedimiento de uso de la Tarjeta Bip! se encuentra en la Resolución Exenta N° 3107, al que como usuario puedes acceder al HACER CLICK AQUÍ.

Junto a ello, “la vigencia de la tarjeta Bip! es indefinida en tanto se utilice o se cargue al menos una vez durante un período de doce meses. En caso contrario, habiendo transcurrido dicho período, las cuotas de transporte serán suspendidas”, explicaron.

“Para recuperar el saldo de la tarjeta, el usuario debe volver a cargar dentro de los siguientes 12 meses. Si habiendo transcurrido 24 meses desde el último movimiento de la Tarjeta Bip!, no presenta usos o cargas, podrá de igual forma reactivar la tarjeta realizando una carga, sin embargo, el saldo de cuotas de transporte quedará irrevocablemente vencido o caducado, no existiendo la posibilidad de solicitar su transferencia a otra tarjeta o el reembolso del valor de las cuotas de transporte”, aclararon desde Metro de Santiago. “Sin perjuicio de lo anterior, se podrá reactivar la tarjeta realizando una carga presencial”, añadieron.

¿Qué pasa con el dinero que vence en la Tarjeta Bip! ?

Paola Tapia Salas, directora de Transporte Público Metropolitano, aseveró a EL DÍNAMO que “existe una normativa que indica que luego de tres años en que una Tarjeta Bip! se mantiene inactiva, ya sea porque una persona no la utiliza o porque no la carga, solo entonces ese dinero pasa a formar parte de los recursos del transporte público”.

En esa línea, la autoridad enfatizó en que, hasta la fecha, se han emitido más de 92 millones de tarjetas Bip! y solo el 1,8% anual representan aquellos casos en que las tarjetas han sido inactivadas.

¿Dónde puedo consultar el saldo de la Tarjeta Bip!?

Para consultas o reclamos respecto al uso y funcionamiento de la Tarjeta Bip!, las personas pueden contactar a las Oficinas de Servicio al Cliente de Tarjeta Bip!, a través del sitio web www.tarjetabip.cl, call center 800 73 00 73 o al 600 730 00 73 (Opción 2).