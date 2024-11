Los descuentos que ofrece BancoEstado en salud, comida, viajes y vestuario por usar Cuenta RUT o tarjeta de crédito en noviembre

4 de Noviembre de 2024

Revisa la serie de descuentos y beneficios disponibles que tiene la entidad bancaria para este mes.

Los clientes de BancoEstado que tengan Cuenta RUT, cuentas corrientes o tarjetas de crédito pueden optar a diversos descuentos y beneficios durante el presente mes de noviembre.

Estas rebajas están disponibles en diferentes rubros, como por ejemplo en vestuario, comida, viajes, salud, entre otros. Dichas promociones se pueden aplicar tanto en compras presenciales como en internet.

Los descuentos y beneficios disponibles para los usuarios de BancoEstado

Salud

Farmacias Dr. Simi: por la compra de tres productos iguales, pagando con tarjetas de crédito o débito BancoEstado, puedes acceder a un 33% de descuento en cada uno. Esta oferta es válida de martes a domingo y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

IntegraMédica: 30% de descuento en telemedicina para clientes de Fonasa modalidad libre elección para las especialidades de ginecología y obstetricia, urología, medicina general, pediatría, nutrición, psicología, traumatología y ortopedia. La promoción estará disponible hasta el 31 de diciembre, pagando con tarjetas de crédito o débito de la entidad bancaria.

Sumado a ello, pagando con tarjetas BancoEstado, podrás obtener un 60% descuento sobre el arancel total del tratamiento dental en dicho recinto. Para más información, HAZ CLIC AQUÍ.

Comida

30% de descuento en Juan Maestro: todos los martes de este mes puedes acceder a esta rebaja pagando con tu tarjeta de débito asociada a cuenta corriente o cuenta corriente digital. Dicha promoción tiene un tope de descuento de $16 mil.

30% de descuento en Doggis: todos los martes hasta el 30 de noviembre, podrás optar a dicha rebaja pagando con tarjeta e débito asociada a cuenta corriente o cuenta corriente digital. El tope de descuento también es de$16 mil.

$5.000 de descuento en Rappi: obtén esta rebaja por una compra mínima de $15.000. Para hacer efectivo este cupón, debes ingresar a la app de Rappi y enrolar la tarjeta de crédito Visa BancoEstado. Esta promoción está disponible hasta el 30 de noviembre.

Belleza y vestuario

40% de descuento en Belsport: todos los viernes de este mes, los usuarios que paguen con tarjeta de crédito Visa obtendrán esta rebaja en la compra de zapatillas, ya sea en tiendas presenciales u online.

30% de descuento en Preunic: todos los lunes hasta el 30 de noviembre, al pagar con tarjetas de crédito Visa puedes obtener esta rebaja exclusivamente en compras presenciales.

20% de descuento en tiendas Corona: obtén esta rebaja en vestuario y calzado de mujer, hombre y niños pagando con tarjetas de débito o crédito, ya sea en tiendas presenciales como en internet. Esta promoción está disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

Viajes

30% de descuento en Accor Live Limitless (All): en hoteles Novotel, Ibis y Mercure (en Chile), puedes acceder a este descuento pagando con cualquiera de tus tarjetas BancoEstado y estar inscrito como socio en All. Para hoteles de All en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Brasil, la rebaja será de 20%.

Vuelos en cuotas sin interés en JetSmart: al usar la tarjeta de crédito BancoEstado, puedes acceder a vuelos con 6 o 12 cuotas sin interés, con destinos dentro de Chile o en Sudamérica.

Para revisar todos los beneficios que se encuentran disponibles por usar tarjetas BancoEstado, HAZ CLIC EN ESTE LINK.