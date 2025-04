Kioscos sin revistas

Putnam se consagró como sociólogo con su trabajo Haciendo que la Democracia Funcione que mostró que unas ciudades tienen éxito y otras fracasan por la calidad de su asociatividad.

Hasta la publicación de su investigación con más de 20 años de datos de la Italia de los setenta y ochenta, se pensaba que el éxito de las ciudades estaba relacionado con aspectos como la modernidad económica, las tradiciones cívicas o la estabilidad social. Putnam mostró que el factor que tenía más correlación con el éxito era el capital social de una comunidad y que éste dependía en gran parte de la calidad de sus medios informativos.

Cuando diversos actores, incluso el gobierno, viven denunciando la desinformación provocada por las redes sociales, los invito a atender a una urgencia mucho más relevante tras la calidad de la información relacionada con la calidad de nuestros medios.

A comienzos del 2019 discutí con colegas en Radio Pauta sobre lo grave que era que ciertos títulos dejaran de imprimirse. Cuando cerró la revista Cosas se le quitaba dramatismo a que la Qué Pasa seguiría existiendo en la web. En realidad es imposible pensar que esa Qué Pasa sea capaz de publicar un reportaje como el de Caval porque ni siquiera existe un grupo relevante de periodistas detrás de la marca.

Muchos culpan al nuevo entorno de móviles por la progresiva desaparición de diarios y revistas en Chile. Hay una parte del problema que tiene que ver con permitir que los lectores experimenten en la pantalla lo que viven en los diarios y revistas. Mientras en el teléfono se aprovechan perfecto los contenidos televisivos o radiales, la mala experiencia con los textos impresos resulta de la idea peregrina de editores de digitalizar sus contenidos publicando PDFs que son ilegibles en pequeñas pantallas.

Los que queremos seguir leyendo revistas en Chile no tenemos más opción que depender de la distribución de sus ediciones impresas. Por ello es muy significativo que un proyecto digital como El Dínamo considere, en parte de su desarrollo, apostar por editar nuevamente una revista en papel, cuando prácticamente no hay otras cinco circulando en Chile.

La evidencia del capital social de Putnam no tenía que ver con el número de títulos si no con medios con redacciones capaces de hacer periodismo. Nuestras ciudades no tendrán una revista así solo por el entusiasmo de un empresario y el sacrificio de un grupo de periodistas. La sostenibilidad de proyectos como este, depende de que en nuestras calles existan los kioscos que muestren las portadas de estos productos a quienes las recorren.

Es urgente que se entienda que Santiago sólo seguirá teniendo buenas revistas y buenos diarios si se consigue volver a pensar una nueva alianza entre los municipios y los kiosqueros para que los medios recuperen protagonismo en los kioscos de sus calles.