Tras caso de Lisandra Silva: los efectos negativos de Ozempic y otros medicamentos para bajar de peso

15 de Noviembre de 2024

Lisandra Silva aseguró que al consumir el medicamento "me bajó tanto el azucar" que tuvo que terminar en el hospital.

La modelo e influencer, Lisandra Silva, dio a conocer una compleja experiencia que tuvo al usar Ozempic, un medicamento que sirve para tratar la diabetes tipo 2, y que personalidades del mundo del espectáculo ocupan para bajar de peso.

“Les cuento que me lo puse una vez para probar, ya que hablaban tanto de eso y terminé en el hospital me bajó tanto la azúcar que tuve que hacer una llamada al papá de los niños cuando sentí que me desmayaba y mis hijos estaba dormidos junto a mi”, contó Lisandra Silva.

“Gracias a Dios no pasó nada pero sentí que me moría y llegué a la clínico en silla de ruedas”, añadió.

Tras esta experiencia, llamó a sus seguidores a seguir hábitos saludables y a no inventar o consumir “métodos milagrosos” para bajar de peso.

Efectos negativos de Ozempic y otros medicamentos para bajar de peso

Ozempic es el nombre comercial del medicamento que tiene semaglutida como principio activo que actúa de forma similar a una hormona producida por el intestino llamada GLP-1.

Esta hormona estimula la secreción de insulina y suprime la de glucagón (que aumenta los niveles de glucosa en la sangre), explica National Geographic.

Asimismo, se advierte que el mal uso de este medicamente puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos y bajones de azúcar intensos.

En conversación con EL DÍNAMO, la nutricionista María Constanza Barrios indicó que “es fundamental evitar la automedicación con Ozempic, ya que su uso sin supervisión médica puede conllevar riesgos importantes para la salud”.

“Ozempic puede interactuar con otros medicamentos que esté tomando la persona, como antiácidos, medicamentos para la presión arterial y anticoagulantes. Esto puede aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios o incluso complicaciones graves”, agregó.

Otro caso similar al del Ozempic, es lo que sucede con el medicamento Fentermina que es un inhibidor del apetito con registro en el país.

En ese sentido, el Instituto de Salud Pública (ISP) precisó que la Fentermina es “para el tratamiento a corto plazo de la obesidad, junto con un régimen dietético para reducir el peso corporal en base a la restricción calórica, ejercicio y la modificación de los hábitos alimenticios”.

También detalló que la fentermina va dirigido hacia “pacientes con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 27 Kg/m2 en presencia de factores de riesgo como hipertensión, diabetes e hiperlipidemias”.

En cuanto a los efectos adversos, como la fentermina actúa a nivel del sistema nervioso central, puede desencadenar ansiedad, taquicardia, insomnio y nerviosismo.