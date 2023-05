VIDEO – Canal 13 emitió polémica pelea de Lisandra Silva y Aníbal Pachano en Aquí Se Baila

17 de Mayo de 2023

Aunque el hecho se informó hace semanas a través de la prensa, la pelea de Lisandra Silva y Aníbal Pachano en Aquí Se Baila se vio recién anoche en pantalla.

Compartir

Este martes se vivió una nueva jornada en Aquí Se Baila, donde se llevó a cabo el ansiado repechaje, donde siete parejas buscaban obtener un cupo en la competencia.

Pero uno de los momentos que se robó la mirada de todos fue la discusión ocurrida entre Aníbal Pachano y Lisandra Silva, la que fue informada hace ya varias semanas, pero recién anoche se pudo ver en pantalla.

La pareja de Raúl Peralta volvió al programa luego de su eliminación en marzo. En esta instancia lo hizo acompañada de una nueva pareja de baile, Patricio Lagos, con quien bailaron “Express” de Christina Aguilera vestidos completamente de látex.

Una vez finalizado el show, la cubana destacó haber sido eliminada, ya que se encontraba con una lesión, pero que ahora está recuperada y cuenta con el tiempo para volver al programa.

Además, explicó que Patricio Lagos fue una recomendación de se pareja, Raúl Peralta. “Me dijo es seco, va a realzar tu belleza y va a ser un perfecto partner para ti“, señaló.

Posteriormente, Lisandra Silva confidenció que “Raúl es un maestro de maestros, ha estado en grandes escenarios y tiene una visión tan amplia de lo que es el espectáculo, que él no cambia la coreografía, sólo da unos tips para que brille más“.

Los primeros jurados en hablar, Karen Connolly y Neilas Katinas, quienes destacaron la sensualidad de la cubana y el impresionante vestuario, aunque aseguraron que faltó peso sobre los dedos y hubo inestabilidad en el uso de una silla al bailar. La evaluaron con nota 7 y 6, respectivamente.

Luego vino el turno de Aníbal Pachano, quien criticó a Lisandra Silva por haber tenido tantos cambios de bailarín, coreógrafo y equipo desde que ingresó al programa. “Tanto cambio de coreógrafo, bailarines y opiniones no colabora en tu crecimiento. Hay algo que no me termina de cerrar”, afirmó.

Ante esto, Silva respondió que “a usted como juez debería importarle sólo mi desempeño en la pista y no mi vida personal”. Sin embargo, la discusión subió de tono y Pachano trató a la cubana de de “poco sincera” y hasta de “mentirosa”.

Seguido a esto, anunció, para la sorpresa de todos, que “esta será mi última performance, les agradezco muchísimo”, para retirarse del estudio de Aquí Se Baila.

¿Quiénes lograron ingresar a Aquí Se Baila?

Luego del conflicto entre Lisandra Silva y Aníbal Pachano, se conoció quienes obtuvieron las mayores calificaciones en Aquí Se Baila.

En primer lugar se ubicó Jazz Torres y Sebastián Vallejos (27 puntos), mientras que Janis Pope y Gianfranco Polidori se ubicaron en el segundo lugar con 22 puntos, ingresando directamente a la competencia.

Los otros cuatro participantes debieron enfrentarse, de a dos, en batallas en solitario. El jurado eligió a Kika Silva y, para sorpresa de muchos, Peka Parra.

Así, Claudio Moreno y Laura Bell quedaron eliminados del programa, aunque no fueron los únicos que se retiraron del concurso de baile en esta jornada.