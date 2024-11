¿Es feriado irrenunciable el día de la segunda vuelta de los gobernadores regionales?

18 de Noviembre de 2024

Las multas por no respetar el día feriado legal e irrenunciable de los trabajadores van entre 3 ($199.884) y 60 ($3.997.680) UTM, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.

Este domingo 24 de noviembre se llevará a cabo la segunda vuelta de los gobernadores regionales, en 11 regiones del país, por lo que surge la duda si ese día tendrá condición de obligatorio e irrenunciable.

Ante esta situación, desde el Servel aclararon que la jornada del domingo 24 de noviembre será feriado irrenunciable para trabajadores de centros o complejos comerciales.

En ese sentido, los malls, strip center y otros centros comerciales administrados por una misma razón social o personalidad jurídica deberán permanecer cerrados durante dicha jornada.

¿Cuándo empieza y finaliza el feriado?

El feriado comenzará a más tardar a las 21:00 horas del sábado 23 y terminará a las 6:00 horas del lunes 25. Lo anterior, salvo las alteraciones horarias con motivo de la rotación en los turnos de trabajo.

Quedan exceptuados de esta norma quienes laboran en comercios, supermercados y establecimientos o tiendas ajenas a los complejos comerciales con administración única. También pueden trabajar los dependientes de servicentros, farmacias de urgencia o de aquellas con turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Multas por no respetar derechos laborales el día de la elección

Las multas por no respetar el día feriado legal e irrenunciable de los trabajadores van entre 3 ($199.884) y 60 ($3.997.680) UTM, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.

El mismo valor de multa rige en caso de no otorgamiento de permiso por 3 horas a trabajadores para sufragar y para el no otorgamiento de permiso laboral a los trabajadores designados como vocales de Mesas Receptoras de Sufragios, miembros de Colegios Escrutadores o delegados de la Junta Electoral, para quienes el día de la elección no constituya feriado legal irrenunciable.