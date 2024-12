Admisión 2025: las universidades que no piden PAES y que tienen matrículas abiertas en Chile

18 de Diciembre de 2024

En el Proceso de Admisión 2025 son diversas las instituciones de educación superior que no exigen la rendición de la PAES para poder matricularse.

Quedan solo semanas para que den a conocer los resultados de la PAES 2024, los cuales se publicarán el próximo 6 de enero para dar paso al proceso de postulación a las diferentes instituciones de educación superior en Chile. Sin embargo, hay ciertas universidades que no exigen este requisito para poder matricularse.

Si no rendiste la PAES o no tuviste los resultados esperados después de que se publiquen los puntajes, los futuros estudiantes tienen varias alternativas para poder acceder a distintas carreras. En este sentido, hay cuatro universidades que no requieren la prueba y tienen matrículas abiertas.

¿Qué universidades no piden PAES para la Admisión 2025?

Universidad de Viña del Mar (UVM)

La UVM no exige la rendición de la PAES para su proceso de matrícula. No obstante, las personas que deseen postular al establecimiento deben tener un promedio NEM de 5.0 o superior, a excepción de las carreras de pedagogías, que además deben cumplir los requisitos de la Ley 20.129 y sus modificaciones en la Ley N° 20.903.

Universidad de Aconcagua

La Universidad de Aconcagua también tiene la opción de entrar sin haber realizado la PAES. Su proceso de matrícula se encuentra abierto en todas sus sedes, las cuales se encuentran en las ciudades de: Calama, La Serena, San Felipe, Los Andes, Rancagua-Machalí, Temuco y Ancud.

La institución ofrece la oportunidad de estudiar carreras en distintas áreas, como ingeniería, salud, humanidades, entre otras. Sin embargo, un punto importante a considerar es que no está acreditada.

Universidad SEK

La Universidad SEK es otra de las instituciones de educación superior que no exige PAES y se encuentra con el proceso de matrículas abierto. El establecimiento ofrece carreras bajo la modalidad presencial, semipresencial u online.

Con respecto a las carreras que puedes cursar en línea, están: Licenciatura en Educación, Trabajo Social, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Ciberseguridad. La Universidad SEK tampoco cuenta con acreditación, aunque tiene dos instancias de apelación.

Universidad UNIACC

Para la Admisión 2025, la UNIACC también ofrece la oportunidad de ingresar sin PAES y también se encuentra con sus matriculas abiertas. Con respecto a sus facultades, se encuentran: Administración, Arquitectura y Diseño, Artes, Ciencias Jurídicas y Sociales, Comunicaciones y Psicología.