Confirman aumento de la PGU: ¿Cuál es el nuevo monto y cuándo es la fecha de pago?

15 de Enero de 2025

Este aporte es de carácter no contributivo, es decir, no depende de haber cotizado previamente en un sistema previsional, y se entrega de forma mensual.

Compartir

La PGU (Pensión Garantizada Universal) es un beneficio destinado a las personas mayores de 65 años y tiene como objetivo garantizar un ingreso mínimo para aquellos que no cuenten con una jubilación suficiente para cubrir sus necesidades básicas.



Este aporte es de carácter no contributivo, es decir, no depende de haber cotizado previamente en un sistema previsional, y se entrega de forma mensual.

El beneficio económico de la PGU fue establecida en 2022 como una forma de mejorar las pensiones de los adultos mayores, reemplazando la antigua Pensión Básica Solidaria (PBS) y ampliando la cobertura, ya que no solo beneficia a los adultos mayores, sino también a aquellos que, aunque no se encuentren en el tramo de mayor vulnerabilidad, no cuentan con una pensión suficiente.

¿Quiénes reciben la PGU?

Todos quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

No estar dentro del 10% más rico de la población adulta mayor, según el Registro Social de Hogares.

Tener una pensión base menor a $1.114.446.

Acreditar residencia en territorio chileno en:

– Un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la persona cumplió 20 años de edad.

– Un periodo no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años anteriores a la postulación.

Es importante considerar que la PGU excluye a pensiones de Capredena y Dipreca.

¿Cuál es el nuevo monto y cuándo es la fecha de pago?

Según informó el Instituto de Previsión Social (IPS), la PGU comenzará a pagarse desde febrero con el reajuste correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2024 y que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tuvo un incremento de 4,53%.

De esta forma, el beneficio subirá desde $214.296 a $224.004 a partir de ese mes.

¿Cómo se solicita la PGU?

Para solicitar la PGU, debes realizar los siguientes pasos: