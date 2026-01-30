Dónde y a qué hora comenzará la lluvia en Santiago este sábado

Una baja segregada pondrá fin a la semana de calor extremo y podría dejar chubascos durante la tarde en distintos sectores de la capital.

Tras una semana marcada por temperaturas extremas en la Región Metropolitana, el panorama climático dará un giro con la llegada de una baja segregada, fenómeno que aportará un respiro al calor y abrirá la posibilidad de lluvia para este sábado 31 de enero en distintos puntos de la zona centro-sur del país, donde Santiago también se sentirán precipitaciones.

De acuerdo con el modelo europeo ECMWF, el sistema comenzará a manifestarse con mayor fuerza durante la jornada del sábado, aunque los primeros signos de inestabilidad atmosférica se percibirán desde la tarde del viernes.

“No es núcleo frío, no es un sistema frontal, es vaguada costera que ingresa a la capital“, explicó el meteorólogo Gianfranco Marcone a T13 respecto a la mañana con una sensación térmica más fría en la Región Metropolitana. “El domingo también estará nuboso, sin precipitaciones, solo se mantendrían en cordillera. Y comenzamos la nueva semana con un lunes parcial con 14 y 30 grados”.

A qué hora y dónde se sentirá la lluvia este sábado en Santiago

Las proyecciones indican que las probabilidades de precipitaciones aumentarán de manera significativa después del mediodía y, especialmente, durante la tarde.

En el centro de Santiago, la opción de lluvias débiles alcanza un 60%, mientras que en sectores periféricos de la capital la caída de agua se presenta con mayor probabilidad. No obstante, especialistas advierten que las bajas segregadas son fenómenos de comportamiento errático, por lo que la intensidad y distribución de las precipitaciones podrían variar en las próximas horas.

De tal manera, las zonas con mayor incidencias serán:

Cajón del Maipo (San José de Maipo)

(San José de Maipo) Zonas precordilleranas de la capital.

de la capital. Comunas del sur: Buin, Paine y Calera de Tango

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para el fin de semana también anticipa un descenso de las temperaturas. Para este sábado se espera cielo nublado en Santiago, con una temperatura máxima de 28 °C. El domingo, en tanto, se mantendrían las condiciones nubosas y la máxima alcanzaría los 29 °C, confirmando un alivio respecto del calor registrado durante los últimos días.