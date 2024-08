Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre en INACAP: “El 99,9% del tiempo estamos pensando todo lo que nos falta construir y creo que eso es lo que más me entusiasma”

21 de Agosto de 2024

El fundador y CEO de Mercado Libre profundizó sobre los próximos 25 años de la compañía en el evento “Economía del Futuro: una conversación con Marcos Galperin”, organizado por Mercado Libre, la CPC e INACAP.

En el marco del 25° aniversario de Mercado Libre y de una década de presencia en Chile, el fundador y CEO de la empresa más valiosa de Latinoamérica, Marcos Galperin, fue el protagonista de un encuentro empresarial y de líderes de opinión, donde abordó las razones del éxito de su empresa, las oportunidades que se siguen abriendo con la digitalización y la inteligencia artificial, y lo que se puede hacer desde la tecnología para impulsar el emprendimiento.

“Tenemos algo que tal vez es lo más exitoso para esta industria, que es la capacidad de aprender y de ejecutar, por lo tanto, sentimos que venga lo que venga vamos a aprenderlo y ejecutar. Es una capacidad que hemos desarrollado y que nos da mucha confianza para el futuro”, afirmó Marcos, en una distendida jornada.

El encuentro tuvo lugar en INACAP y consistió en una entrevista al empresario argentino, realizada conjuntamente por Alan Meyer, vicepresidente de la zona Andina de Latam de Mercado Libre y miembro de la Mesa de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la CPC; Sandra Guazzotti, destacada ejecutiva, directora de empresas, y también integrante de la Mesa de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la CPC; y Lucas Palacios, Rector de INACAP.

Tras las palabras de bienvenida de Ricardo Mewes, presidente de la CPC, y Manuel Olivares, presidente de INACAP, la conversación partió con las razones del éxito de Mercado Libre, el que según Galperin se debió a “que vimos en internet una tecnología que iba a cambiar el mundo, poniendo a todos en contacto con todos, pudiendo hacer todo mucho más eficiente. Modificamos muchos procesos y debimos aprender y ejecutar en temas en los que inicialmente no sabíamos nada, como la logística. Y lo hicimos muy bien, con pasión, perseverancia, excelencia y hambre de aprender”.

Consultado por cómo ve el presente y futuro de la empresa, Galperin señaló que “no somos la empresa más grande, pero somos la más valiosa, por ahora, y creo que en los próximos 25 años vamos a ser la más grande en términos de ingresos, empleados, etc. Pero, más allá de eso, creo que está todo por hacerse, estamos recién empezando en todas las áreas con el privilegio de que ya tenemos escala, ya tenemos una marca y una posición financiera muy fuerte que nos permite no pasar por las angustias por las que pasamos en un comienzo”.

“Somos arquitectos de nuestro propio destino. El 99,9% del tiempo estamos mirando para adelante pensando todo lo que nos falta construir, todo lo que nos falta mejorar, todo lo que nos falta hacer y creo que eso es lo que más me entusiasma a mí (…) tenemos 17 mil ingenieros de muy buen nivel y una cultura muy buena; pero aun así sentimos que no somos todo lo que queremos ser, y que está todo por hacer. Lo mejor está por llegar, y llegará en una caja de cartón con el logo de Mercado Libre”, agregó.

En la Sede Central de INACAP, Galperin se dio espacio para hablar sobre educación. Destacó la importancia de que existan muchos docentes, pero resaltó lo necesarios que son “aquellos con verdadera pasión por enseñar”, aludiendo a que, en muchos casos, hay personas que llegan a estos roles por otros motivos.

Respecto de las potencialidades de la inteligencia artificial, el empresario afirmó que “no se le puede pedir a la tecnología que resuelva todos los problemas, como los sociales y de inclusión. Hay que dejar que se desarrolle, como hacen en EE.UU., y no tratar de regularla para que se haga cargo de asuntos que la trascienden, como hacen en la Unión Europea. Por algo las principales empresas de la IA están en EE.UU. y no en Europa, pues tantas regulaciones restringen su desarrollo y su capacidad de generar valor. Hay que confiar en el mercado y en la capacidad de las personas de crear aplicaciones que generen valor, como hicimos nosotros”.

Fundada en 1999, en Argentina, Mercado Libre cuenta actualmente con operaciones en 18 países, tiene más de 45 mil colaboradores y permite que cerca de dos millones de personas puedan vivir de sus ventas en su plataforma. Antes del encuentro en INACAP, Galperin conversó con más de tres mil emprendedores chilenos que venden a través de su empresa, en el “Mercado Libre Experience”, evento de eCommerce que tuvo lugar en Estación Mapocho.