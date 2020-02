Partido entre Curicó Unido y Colo Colo se jugará solo con público local

El partido entre Curicó Unido y Colo Colo, a jugarse el lunes 24 de febrero y válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2020, se jugará solamente con público local en el Estadio La Granja.

La determinación provino de la Gobernación Provincial de Curicó. “La decisión fue adoptada luego del informe propiciado por el ente técnico”, expresa la autoridad en un comunicado.

De acuerdo al documento, el objetivo de esta decisión es “resguardar la seguridad de los hinchas”, luego de los últimos hechos de violencia ocurridos en el Francisco Sánchez Rumoroso, Estadio Nacional y Estadio Monumental.

No será el primer encuentro del torneo que se juegue con este modelo, ya que en el clásico entre albos y Universidad Católica no pudieron asistir a Pedrero la hinchada cruzada. Aquello finalmente no impidió que ocurrieran incidentes, ya que desde la Garra Blanca se lanzaron petardos que afectaron al jugador albo Nicolás Blandi.

Además de estas medidas, la ANFP informó del cambio en los horarios de los encuentros que se disputarán este viernes. Según señalaron desde Quilín, el encuentro entre Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción fue adelantado a las 12:00, mientras que el de Universidad Católica y Deportes Iquique quedó para las 18:30, todo esto por disposición de la autoridad.