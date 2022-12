Ricardo Gareca reconoce su interés de dirigir en Chile

20 de Diciembre de 2022

El ex DT de la selección de Perú afirmó que le gustaría trabajar en nuestro país por su "tranquilidad y seriedad".

El entrenador de fútbol argentino, Ricardo Gareca, reconoció su interés de dirigir en el fútbol chileno luego de haber finalizado su exitoso paso por la selección de Perú.

El “Tigre” habló sobre su futuro tras dejar el equipo incaico, con el que logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 y que terminó quedando fuera de Qatar 2022 tras caer en el repechaje ante Australia.

El ex futbolista trasandino admitió que la idea de llegar a nuestro país le seduce, mencionando que el ex entrenador de Universidad Católica, Julio César Falcioni, le habló bien sobre su paso por el balompié nacional.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa“, expresó el entrenador a DirecTV.

El eterno candidato para la Roja

El entrenador argentino Ricardo Gareca quedó como un eterno candidato para asumir la banca de la selección chilena luego de los fracasos en las clasificatorias para los mundiales de 2018 y 2022. En varias oportunidades su nombre sonó con fuerza, a pesar de que él mismo ha descartado alguna conversación directa con los dirigentes chilenos.

“A nivel de selección, nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”, expresó el trasandino.

Durante los últimos años la dirigencia de la ANFP ha buscado diversas alternativas para retomar el buen nivel futbolístico que alguna vez tuvo la Roja. Su último intento lo concretó con la contratación de Eduardo Berizzo, quien a seis meses de su llegada aún no suma victorias en partidos amistosos.