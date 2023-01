FOTOS Y VIDEO – La gatuna presentación de Juan Martín Lucero en Fortaleza tras dejar Colo Colo

13 de Enero de 2023

Tras una larga negociación, finalmente la salida del ahora ex goleador de los albos se hizo oficial.

Compartir

Juan Martín Lucero finalmente dejó Colo Colo para sumarse al plantel de Fortaleza, conjunto del estado de Ceará que milita en la Serie A del fútbol de Brasil. El delantero fue protagonista de una verdadera teleserie luego de intentar convencer a la dirigencia de Blanco y Negro (ByN) para concretar su salida del Estadio Monumental.

Horas antes de anunciar su contratación, el “Gato” expuso sus razones y acusó incumplimientos de la concesionaria colocolina para poder partir.

“Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegue al club y que no me cumplieron. Recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato”, explicó el atacante argentino en un adiós que podría terminar con una demanda en la FIFA de parte de Colo Colo.

El anuncio de Fortaleza

Así las cosas, Fortaleza anunció el fichaje de Lucero de forma particular haciendo alusión al apodo del ahora ex goleador del Cacique. “Si la casa es del León, el gato siempre será bienvenido”, fue uno de los mensajes que compartió el club felino del norte de Brasil.

Lucero, quien firmó en su nuevo club hasta 2025, defendió a los albos en 39 oportunidades, donde convirtió 24 goles.

JUAN MARTÍN LUCERO, EL GATO, TEM UMA NOVA CASA. A CASA TRICOLOR! 😼🏡



Mas existem alguns outros gatos que também procuram um lar para viver. A @AnimaisUniversi tem 15 gatinhos assim. Quem adotar um deles hoje, ganha uma camisa oficial do Leão! pic.twitter.com/5YxUc3xUaf January 13, 2023