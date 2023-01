Juan Martín Lucero saca la voz: acusa incumplimientos de ByN para justificar su huida de Colo-Colo

12 de Enero de 2023

Juan Martín Lucero sacó la voz en redes sociales para justificar su huida de Colo-Colo a solo días de haber firmado su renovación con los albos, apuntando a supuestos incumplimientos por parte de Blanco y Negro.

Junto con ello, el ahora ex goleador del Cacique apeló una supuesta cláusula de salida, que es descartada por su contraparte, para dejar el Monumental y partir rumbo a Brasil, donde espera sellar un millonario vínculo con Fortaleza.

“Colocolinos y colocolinas, este mensaje es simplemente para despedirme de ustedes y agradecerles a todos por el cariño y respeto que me brindaron”, partió señalando el mendocino.

Lucero reconoció que “entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen”.

“Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegue al club y que no me cumplieron”, acusó, junto con apuntar que “recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato”.

“Desde el momento uno deje todo por el club y la camiseta, jamas me quejé o salió a la luz algo de mi”, cerró el atacante, quien aprovechó la oportunidad de agradecer “a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff y a todos los empleados del club por brindarme su apoyo”.