Declaración de testigo complica el futuro judicial de Dani Alves tras ser acusado de abuso sexual

24 de Enero de 2023

El futbolista más ganador de la historia está detenido en Barcelona.

Compartir

Dani Alves está complicado. Luego de ser detenido por abuso sexual en un local nocturno de Barcelona, la historia se ha ido desarrollando en base a las declaraciones del propio jugador brasileño, la denuncia de la implicada y nuevos testigos del caso.

El lateral derecho, quien es el jugador más ganador de la historia del fútbol, podría pasar un largo tiempo en la cárcel después de conocerse nuevos antecedentes.

En principio negó la versión de la eventual víctima. “Me gustaría desmentir todo. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida“, fue una de sus frases.

Sin embargo, las cámaras del lugar lo situaron por más tiempo y con la mujer que lo denuncia. De hecho, estuvieron juntos más de 15 minutos. Incluso, ella pudo ver uno de los tatuajes que el bahiano tiene bajo el abdomen cuando, supuestamente, él la obligó a practicar sexo oral.

Pero no es lo único. De acuerdo a una publicación del diario La Vanguardia, una mujer que estuvo en el local Sutton de la capital catalana también declaró en contra de Alves.

La declaración de la testigo

“Especialmente relevantes son las declaraciones de las dos jóvenes que acompañaban a la víctima, su prima y una amiga de ambas. La amiga relató a las investigadoras que el jugador brasileño la estuvo manoseando con violencia y que le puso la mano en sus partes íntimas hasta que logró zafarse y alejarse”, son líneas que se pueden leer en la noticia que compartió este periódico.

“Me di cuenta de cómo tocaba a mis amigas y de lo pegado que estaba a ellas”, es otro de los testimonios que entregó una mujer de 23 años que por ahora mantiene bajo reserva su nombre.

Dani Alves actuó durante la última temporada en Pumas de México, equipo que lo despidió tras ser vinculado a esta acusación de abuso sexual.