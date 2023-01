Las contradicciones de Dani Alves en medio de investigación por abuso sexual

22 de Enero de 2023

Un video demostraría que el futbolista estuvo 15 minutos con la denunciante, lo que desmontaría su versión inicial sobre el caso.

La investigación en contra del futbolista Dani Alves por un presunto abuso sexual siguió sumando elementos y contradicciones, las que complican la versión inicial entregada por el brasileño ante la justicia.

El recientemente despedido jugador del Pumas UNAM de México fue acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona, España, en un hecho que habría ocurrido a finales de diciembre de 2022.

Alves declaró ante la fiscalía, que solicitó su detención sin fianza, la que se concretó el viernes. Desde entonces se conocieron mayores antecedentes sobre la acusación, que incluye una eventual violación cometida por el seleccionado brasileño.

En su testimonio inicial, el deportista confirmó que estuvo en el local, pero aseguró que estuvo “poco tiempo” y que no “ocurrió nada”.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, afirmó.

La contradicción de Alves

Inicialmente Dani Alves había señalado que no conocía a la denunciante y que había estado “poco tiempo” en la discoteca, pero medios españoles revelaron antecedentes que desmentirían esta versión.

En lo concreto, el portal El Periódico consignó que las grabaciones de la cámara de seguridad del establecimiento comprobaron que ambos estuvieron dentro de un baño alrededor de 15 minutos. Dicho antecedente se encontraría en pleno análisis por parte de la Policía de Cataluña, conocida como Mozos de Escuadra (Mossos d’Esquadra, en catalán).

Este dato no sería compatible con las afirmación inicial de Alves y pondría en jaque su estrategia judicial, la que se centra en una negativa total sobre la ocurrencia de los hechos denunciados.