“Andá pa’ allá, bobo”: Lionel Messi rompe el silencio y se arrepiente de sus gestos ante Países Bajos

30 de Enero de 2023

El capitán de Argentina habló sobre el cruce que protagonizó con el jugador Wout Weghorst y el entrenador Louis van Gaal en el Mundial de Qatar.

Lionel Messi, futbolista de la selección de Argentina y del París Saint-Germain (PSG), habló por primera vez de los llamativos gestos que realizó durante el partido ante Países Bajos en el Mundial de Qatar, en un encuentro clave para que los albicelestes lograran quedarse con su tercer título.

El encuentro entre los trasandinos y los neerlandeses estuvo cargado de declaraciones previas que “calentaron” el encuentro. Además, gran parte de las provocaciones en la cancha vinieron de parte de los sudamericanos.

Messi, quien hasta ese momento era conocido por su actitud tranquila y pasiva ante las peleas con sus rivales, sorprendió al mundo del fútbol al hacer el “Topo Gigio” al entrenador holandés Louis van Gaal tras marcar un gol.

A esto se sumó el reproche que realizó en plena entrevista al delantero Wout Weghorst, quien había intentado acercarse a él para saludarlo. “Qué miras bobo, andá pa’ allá“, señaló el rosarino, en una de las frases más destacadas de la pasada Copa del Mundo.

El arrepentimiento de Messi

A más de un mes del polémico partido ante Países Bajos, Lionel Messi decidió romper su silencio y explicar por qué realizó esos gestos en contra de los jugadores y el entrenador de Países Bajos.

“No lo tenía pensado, sí en el momento me salió, alguno de mis compañeros me decían a propósito lo que había dicho. Nos poníamos 2-0, después en el momento cuando termina todo eso no me gusta, tampoco el andá pa’ allá, pero son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, y uno reacciona pero no estaba nada pensado, se fue dando“, expresó el delantero en una entrevista a radio Urbana Play.

El argentino deslizó un arrepentimiento por su acción ante el holandés. “No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”, comentó.

Por su cruce con Van Gaal, el ex FC Barcelona reconoció que había tenido una conversación con el ex futbolista Juan Román Riquelme, quien fue uno de los máximos exponentes del gesto de provocación que realizó con sus manos y orejas.

“Hablé con Román después de los partidos, siempre me hablo con él. Él también había tenido un par de encontronazos con Van Gaal en Barcelona. Román siempre que habla de mí tiene el título de ese estilo y hablamos muy seguido con él”, comentó.

Por las repercusiones que dejaron sus gestos, el capitán albiceleste aseguró que “fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas adentro de la cancha, no solo con Van Gaal, sino también con ese jugador y otros también. La calentura con el árbitro (el español Mateu Lahoz) también“.