Arturo Vidal se molesta y enfrenta su cartel de “mufa” mientras coquetea con Colo Colo

1 de Febrero de 2023

El "Rey" envió un mensaje especial a la concesionaria Blanco y Negro. Además, defendió al técnico de la Roja, Eduardo Berizzo.

Arturo Vidal es el chileno más ganador de la historia. Tiene 25 títulos en su carrera y en Flamengo, a pesar de su suplencia y escaso protagonismo en instancias importantes, ha mantenido su estatus de superestrella producto de lo que ha podido conseguir en prácticamente 18 años como profesional.

En su faceta de streamer, el mediocampista nacional volvió a hacerle un guiño a Colo Colo para concretar su anhelado regreso al club que lo formó. Su primer paso en busca de este objetivo lo dio al regresar al fútbol sudamericano con la firma en el conjunto carioca, donde ha tenido un rol secundario en un equipo potente que ahora busca ganar el Mundial de Clubes, donde también competirá el Real Madrid.

Este miércoles, el “Rey” le hizo un llamado a la dirigencia de la concesionaria Blanco y Negro (ByN). “Si Colo Colo quiere pelear la Copa Libertadores, que me venga a buscar al tiro nomás y vamos“, comentó Vidal en su canal de Twitch, plataforma donde debutó hace unos días y ha dejado varios temas para debatir, como sus mensajes contra Universidad de Chile en su posición de hincha albo.

Frente a su deseo, el volante enfrentó el cartel de “mufa” que se le ha dado en redes sociales. “No entiendo eso. Eso es buscarle algo a lo malo a lo que eres tú. No existe la ‘mufa’ ni la suerte, las cosas se ganan, se trabajan y se buscan. Pero molesta, se hacen perfiles de Instagram falsos y te empiezan a escribir. No son capaces ni de colocar su cara, les da miedo. Deben ser tan fracasados, que les da pena colocar una foto de ellos“.

Elogios para Joan Cruz y Eduardo Berizzo

En su intervención digital, Arturo Vidal fue consultado por el desempeño de la selección chilena bajo la tutela de Eduardo Berizzo. Con el “Toto” como técnico, la Roja suma un pobre registro con un triunfo, tres empates y cinco derrotas que arrojan un 22,22% de rendimiento.

“Es un excelente entrenador, tiene muy claro lo que quiere para la Selección”, expresó el bicampeón de América.

Pero no fue lo único. Defendió al colocolino Joan Cruz, quien volvió al club tras el fracaso de la Sub 20 de Patricio Ormazábal en el Sudamericano de Colombia. “Ese es mi regalón, es una máquina. Falta que empiece a jugar nomás, pero no sé por qué no está jugando. Tiene personalidad y calidad, va para adelante como loco. Se prepara, se entrena, ese es mi jugador”, dijo Vidal.