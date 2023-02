Feliz en el Monumental: Marcelo Moreno Martins confesó sus ganas de jugar en Colo Colo

22 de Febrero de 2023

El boliviano de Cerro Porteño estuvo en el recinto del Cacique enfrentando a Curicó Unido por la Copa Libertadores.

La visita de Cerro Porteño a Curicó Unido en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores de América tuvo la presencia de Marcelo Moreno Martins. El delantero boliviano fue el último goleador de las Eliminatorias camino a Qatar 2022 con 10 conversiones y era una de las figuras que más destacaba en el cuadro paraguayo que terminó venciendo por 1-0 a los “torteros” en su estreno absoluto en la arena internacional.

Si bien ingresó a los 74 minutos para refrescar el ataque del “Ciclón”, su paso por Chile estuvo marcado por declaraciones pensando en el futuro cercano de Colo Colo, club que arrendó su recinto a los “maulinos” ante la imposibilidad reglamentaria de utilizar el Estadio La Granja.

El goleador altiplánico estuvo a un paso de llegar al elenco que conduce Gustavo Quinteros; sin embargo, prefirió quedarse en Brasil para luego emigrar a Asunción.

“No se pudo en su momento, porque Cruzeiro me necesitaba y no me dejó venir a Chile. Pero ahora tengo que defender la camiseta de Cerro Porteño y estoy muy comprometido con el club. Sin embargo, también estoy muy feliz de venir a Chile al estadio de Colo Colo”, dijo en un primer guiño al Cacique.

“Tengo contrato hasta diciembre. Después de diciembre, si Cerro Porteño no quiere renovar conmigo, las puertas están abiertas para ver si Colo Colo y Gustavo Quinteros me quieren“, enfatizó Moreno Martins tras la victoria de su equipo.

El boliviano y los curicanos se volverán a ver las caras en el duelo de revancha de la segunda fase del torneo continental, el cual está programado para el martes 28 de febrero.