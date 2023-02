Sin Mundial: Endler presiona y condiciona su continuidad en la Roja a la salida de Letelier

22 de Febrero de 2023

Chile cayó frente a Haití en una opaca presentación. Ahora el presidente de la ANFP, Pablo Milad, tiene la palabra.

Compartir

La selección chilena femenina se quedó sin Mundial. La derrota por 2-1 frente a Haití, en el último partido del repechaje al certamen que organizan Australia y Nueva Zelanda, podría significar el término del proceso del técnico José Letelier al mando de un equipo que ha hecho historia con un segundo puesto en la Copa América 2018, su primera participación planetaria en Francia 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Estos antecedentes no acompañaron la noche de este martes al funcionamiento del equipo que lidera Christiane Endler desde el arco como la mejor del mundo. Imprecisiones en la asociación para generar llegadas al pórtico rival, escaso fondo físico y una nulas respuestas defensivas frente a la velocidad de las oponentes marcaron este fracaso para una escuadra que llegaba con cierto favoritismo al duelo contra las caribeñas.

Consumada la eliminación y el adiós a la Copa del Mundo, la capitana sacó la voz para cuestionar el proceso que ha encabezado el DT Letelier desde 2016. La arquera del Olympique de Lyon ya había realizado este mismo análisis tras terminar en el quinto puesto de la Copa América 2022, pero ahora se desprende que deja en duda su permanencia en el combinado nacional en caso de que continúe el estratega en su cargo.

“Acaba de terminar un proceso muy duro y desgastante. Sicológicamente ha sido muy duro estar acá y debo replantearme mi continuidad dependiendo de lo que pase en la Selección. Lo dejamos todo, pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. El nivel está subiendo y nosotras nos quedamos estancadas hace un rato. Si no se hacen cosas y no se hacen cambios, la brecha va a ser demasiado grande… Quedar fuera de un Mundial te deja unos pasos atrás y no se hizo nada en el momento que se podía haber hecho”, expresó Endler.

Letelier tiene una reunión donde conocerá su futuro

El entrenador descartó renunciar inmediatamente después de la derrota contra Haití; sin embargo, su salida podría confirmarse después de las declaraciones de la líder del plantel y la evaluación que haga el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y su directorio. Ahora Pablo Milad tiene la palabra.

“Lógicamente, los resultados son los que mandan. El directorio de la ANFP tomará las decisiones, tengo claro el tiempo que tengo acá y lo que se ha hecho estos años. Llegando a Santiago me reuniré con el directorio y el presidente y llegaremos a la mejor conclusión para que la selección chilena femenina siga creciendo… Me quedo con el esfuerzo de las jugadoras que lucharon hasta el final. Quiero agradecerles a cada una por todo este tiempo que hemos estado trabajando“, explicó el adiestrador.