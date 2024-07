“Se pudrió todo”: Mauricio Pinilla revela detalles sobre qué pasó con el grupo de WhatsApp de la Generación Dorada

3 de Julio de 2024

El ex seleccionado nacional confesó cómo terminó el chat grupal de La Roja que consiguió el bicampeonato de América.

La Generación Dorada de la Selección Chilena estuvo marcada por la gran amistad que tenían los jugadores de La Roja, que junto al gran nivel que tenían, los llevó a conquistar el continente al alzar la Copa América en dos ocasiones consecutivas (2015 y 2016).

En este contexto, los futbolistas del equipo formaron un grupo de WhatsApp, en donde mantenían contacto y solían bromear entre ellos. Sin embargo, luego de los conflictos que sacudieron a la escuadra nacional, dicho grupo se fue disolviendo.

Así lo aseguró Mauricio Pinilla, quien dio a conocer detalles inéditos de aquel grupo. Esto, luego de que el ahora comentarista abordara los rumores que sitúan a Charles Aránguiz en Universidad de Chile.

“No todavía no avisa (Charles Aránguiz, si viene o no a la U). Voy a averiguar esta semana”, sostuvo en Radio Agricultura. Ante esta situación, Francisco Sagredo le consultó: “¿está muerto ese chat?”.

“Sí, está muerto, no hay diálogo. Fue activo en su tiempo, se comentaban todos los detalles y los pormenores. Nos agarrábamos para el leseo, se tiraban buenas tallas ahí, pero después con el tiempo hubo problemas”, expuso el ex seleccionado nacional.

Siguiendo en esa línea, el ex delantero aseguró que desde que salió a la luz el conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, sumado a la no clasificación al Mundial de Rusia 2018, el grupo “no se reactivó nunca”.

A lo que agregó: “De ahí falleció, se muteó y después hubo abandono del grupo, se disolvió, se diluyó… Se pudrió todo, se armaron subgrupos. Yo creo que en más de algún grupo no estoy, no estuve y no estaré tampoco”.