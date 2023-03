La tibia decisión que tomó Colo Colo con Jordhy Thompson tras golpear a una mujer

15 de Marzo de 2023

Las cámaras de seguridad de una discoteca posicionan al jugador colocolino golpeando a una mujer, quien supuestamente sería su pareja.

El joven puntero Jordhy Thompson de Colo Colo está en un gran problema después de que fuera acusado de violencia contra una mujer en redes sociales. En dos videos que se han hecho viral durante las últimas horas se puede ver al mediocampista albo de 18 años como protagonista de una escena donde una mujer recibe un golpe de puño en el rostro y por la espalda.

El hecho habría ocurrido en una discoteca, donde las cámaras de seguridad registraron al futbolista en medio de un altercado golpeando, supuestamente, a su pareja.

Hasta pasado el mediodía de este miércoles, Colo Colo y la concesionaria Blanco y Negro (ByN) no se habían pronunciado respecto a la acusación que recae contra una de sus promesas, quien ha sido criticado fuertemente después de conocerse las imágenes que dio a conocer el portal “Copuchas”.

El órgano que sí lo hizo temprano fue la Comisión de Género del Club Social y Deportivo Colo Colo (CSD) Rosario Moraga. “Pedimos que Thompson sea apartado del plantel, estas conductas son impresentables, pues no van de la mano de la legislación chilena e internacional en torno a la erradicación de la violencia de género, no representa los valores de Arellano y no es el camino que queremos seguir como el equipo de todas y todos”, escribieron.

Más tarde fue el turno de la ministra Antonia Orellana de la Mujer y Equidad de Género. “Hago un llamado a los clubes, a las sociedades anónimas deportivas y a las hinchadas a que nos ayuden también en esta tarea que es erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo.

Reacciones en el Estadio Monumental

Jordhy Thompson no ha referido a lo sucedido y, de hecho, apareció en unas imágenes que compartió Colo Colo del entrenamiento matinal. Quién sí habló fue el volante Leonardo Gil, quien intentó evadir el nuevo lío que enfrenta el camarín colocololino.

“Para uno como compañero es muy difícil opinar de esa situación. Acá sólo estamos para jugar al fútbol… Que los problemas de cada compañero sean de la puerta para afuera del club. Eso es problema de cada compañero… Me enteré hace un rato y nosotros simplemente estamos para venir a entregar y rendirle cuenta al club. Lo que sea de la puerta para afuera es problema de cada uno, es individual”, argumentó el mediocampista.

Pasadas las 14:00 horas, la directiva de Colo Colo comunicó la decisión que tomó con el juvenil. Será apartado del plantel profesional y tendrá asesoría “para que este tipo de situaciones no se repitan”, indicaron desde la concesionaria ByN.

Jordhy Thompson en el clásico ante la U

Si bien Thompson sólo ingresó a la cancha en el minuto 83 en el Superclásico frente a la U, en ese poco tiempo de juego igualmente se transformó en uno de los protagonista del pálido 0-0 con el que terminó el encuentro mayor del fútbol chileno.

El zurdo se enfrentó verbalmente con Matías Zaldivia de Universidad de Chile, en uno de los cruces que marcó el partido. “Anda a jugar pendejo, cagón, te voy a ir buscar en la salida”, le dijo el defensor universitario, quien luego bajó el tono.

Posterior al encuentro, en una imagen que valoraron los hinchas colocolinos, el antofagastino compartió una fotografía donde se enfrenta con su ex compañero agregando el texto “Vamos equipo, a seguir trabajando para lo que viene”.

Jordhy Thompson es uno de los proyectos exportables formados por Colo Colo en el Estadio Monumental. En su planilla personal figuran 11 presentaciones con la camiseta de Colo Colo y dos goles. Marcó en la victoria 5-2 sobre Deportes Copiapó y en la caída 5-1 frente a O’Higgins.