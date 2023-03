Explicación de Colo Colo sobre el puñetazo a Cecilia Pérez indigna a los dirigentes de la U

16 de Marzo de 2023

Michael Clark, presidente de Azul Azul, acusó "bajeza" de sus pares de Blanco y Negro por dudar de la agresión física a la directora.

Si bien han pasado cuatro días desde que se disputó el Superclásico entre Colo Colo y la U, el duelo entre los clubes de mayor convocatoria del país se sigue jugando fuera de la cancha. Si a inicios de semana la identificación de los hinchas de ambos equipos que generaron desmanes confrontó a ambas dirigencias, este jueves las instituciones están en una polémica por la agresión que sufrió Cecilia Pérez en su ingreso al Estadio Monumental.

Minutos antes del pitazo inicial del árbitro Cristián Garay, desde Azul Azul aseguraron que su directora recibió un golpe de puño en el rostro en un confuso incidente. Blanco y Negro (ByN) ha intentado identificar a los responsables de esta agresión; sin embargo, ha trascendido desde el recinto de Macul que no existe tal hecho.

En ByN sí reconocen insultos a la ex ministra del Gobierno de Sebastián Piñera, pero no advierten lo que acusan los estudiantiles.

“Que no existan imágenes todavía, no significa que la agresión no haya existido. Fue vista por harta gente, hay testigos y Estadio Seguro sacó una declaración donde dice que fueron testigos de las agresiones a los dirigentes… Hay un parte médico de un profesional con destacada carrera y que trabaja en una prestigiosa clínica, que no se va a prestar para esto. Por lo que insinuar que Cecilia Pérez esta mintiendo es una bajeza”, sostuvo Michael Clark, presidente de Azul Azul.

El parte médico de Cecilia Pérez y el desmentido sobre la barra

“La paciente antes descrita sufrió una contusión malar y temporal derecha, que le provocó algunos momentos de mareos y confusión”, confirmó el parte médico de Cecilia Pérez después de su complicado ingreso al reducto colocolino para presenciar el opaco 0-0 del domingo.

La ex secretaria de Estado, junto a otros dirigentes azules, se instaló en el sector delineado para los universitarios en el Estadio Monumental. Cerca de ellos apareció un grupo de fanáticos de la U que levantó la alerta de un supuesto vínculo con sus barristas, algo que está prohibido por reglamento.

En este sentido, Clark desmintió la entrega de boletos de cortesía. “Hicimos uso de 80 entradas aproximadamente, tenemos claro el nombre de todas esas personas y no hay barristas ahí. Tampoco había ningún barrista en el bus, tengo la lista de quiénes iban”, afirmó.