Gobierno evalúa entregar departamentos como premio a los medallistas de Santiago 2023

19 de Marzo de 2023

El que sigue la consigue es la premisa de la diputada diputada Erika Olivera que en el 2019 planteó a las autoridades del momento seguir el ejemplo de Perú, en los Panamericanos y Parapanamericanos de Lima, y entregar como premio algunos de los 1.355 departamentos construidos para albergar a delegaciones de 41 países que asistirán a Santiago 2023

Por su parte, el presidente Gabriel Boric, en reunión con la diputada Olivera, señaló que le parece correcto que los deportistas, que representen a Chile en Santiago 2023 y que obtengan medalla, reciban uno de los departamentos de la Villa Panamericana y es por eso que ya lo están evaluando, aunque hay que ver varios detalles aún, afirmó.

La diputada Olivera manifestó estar muy satisfecha con la reunión porque “teniendo en cuenta que la crisis de la vivienda afecta a muchos chilenos, los deportistas -que también son trabajadores de tiempo completo- no reciben un sueldo como los demás, las becas no permiten ningún tipo de ahorro, no tienen posibilidades de créditos y dedican la mayor parte de su juventud al desarrollo de una disciplina”, aseguró.

“Es por ello que presentamos un proyecto hace 4 años, en el gobierno del presidente Piñera y hoy insistimos para que se considere el ejemplo de Perú y ayudemos a nuestros deportistas con una vivienda. No podemos estar más contentos porque por fin hay más claridad, respecto de este tema”, explicó la ex maratonista.

Lo paradojal, reveló, es que mientras a los deportistas se les niega la sal y el agua, las platas destinadas a ellos se pierden como ocurrió con el viaje fantasma a España de una delegación chilena, que ADO Chile justificó con facturas falsas.

A propósito de este tema, la diputada planteó al presidente la falla estructural que tiene el deporte respecto del manejo de los recursos, porque no hay fiscalización ni evaluación de los programas. “Hoy tenemos muchos deportistas preparándose para Santiago 2023 que han reventado todas sus tarjetas, otros que tienen problemas que arrastran hace años con sus federaciones y otros que sólo necesitan voluntad política para solucionar sus problemas”, afirmó.