El debut de Dorothy: no se han rendido 200 millones de dólares de los Panamericanos

8 de Enero de 2024

Dorothy Pérez, tiene una personalidad decidida, y sabe llegar hasta el final en lo que se propone, y eso lo demostró a través de su trayectoria, como en el ejercicio actual como contralora subrogante.

Por Patricio Gajardo Lagomarsino

Patricio Gajardo Lagomarsino es Analista Político, Historiador UC, Magister en Estudios Internacionales de la U de Chile.

Dorothy Pérez, contralora (S) General de la República, llegó puntual y decidida, a la Comisión de la Cámara que investiga las eventuales irregularidades en la organización, ejecución y financiamiento de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Con claridad pedagógica, reconocida transversalmente por los diputados que asistieron a la sesión, señaló sin ambages, que a la fecha se había rendido solo un 31.5% de los fondos públicos asignados.

A su vez, de los 89 mil millones rendidos, poco más de 50 mil millones fueron observados. Que hay rendiciones pendientes por $194 mil millones desde 2020, y una parte de ellos que fueron expresamente fiscalizados, estaban vencidos en sus plazos y no había claridad de su destino.

La voz de la contralora retumbó en la sala de la Comisión, creada en junio pasado para evaluar irregularidades en la organización y ejecución de los Juegos Panamericanos. Y las primeras reacciones se hicieron sentir, aún más cuando reiteró que el ente regulador revisó la legalidad de las contrataciones de obras destinadas a la cita deportiva, llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Deportes (IND). Se examinaron 21 resoluciones y la mayoría registró observaciones.

Pérez agregó que 10 días atrás envió los antecedentes de la auditoría de la Contraloría por falta de rendición al Consejo de Defensa del Estado (CDE), un organismo estatal que representa judicialmente los intereses del Fisco. Busca la restitución de 17.000 millones de pesos, unos 19 millones de dólares, un monto que corresponde a otra fiscalización, de mayo de 2023.

Pérez explicó que para la organización del evento, el Instituto Nacional del Deporte (IND), estatal, y el Comité Olímpico de Chile, constituyeron la Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, de derecho privado y sin fines de lucro.

Desde el partido Renovación Nacional, el diputado Miguel Mellado calificó lo expuesto por la CGR como algo “más grande que el Caso Convenios. “Hay más de 194 mil millones de pesos que no están rendidos, ¿y sabe usted con qué está garantizado estos 194 mil millones? Con una letra de cambio. Ni siquiera existe una boleta garantía bancaria”, dijo.

Jorge Bermúdez mientras estaba en el cargo de contralor, nombró a Pérez el 2016, como su jefa gabinete y luego subcontralora. En agosto de 2018, fue citada a declarar testigo, por Fiscalía en la investigación por el fraude en Carabineros. Esta situación llevó a Bermúdez a pedirle la renuncia a Pérez, pero ésta presentó un recurso de protección por despido ilegal y arbitrario, que ganó, por lo que pudo reintegrarse a sus funciones

Por su lado, Harold Mayne-Nicholls dice que el 2 de junio pasado, el ministro de Deporte, Jaime Pizarro, le ofreció liderar los Juegos Panamericanos. Y no lo dudó: su respuesta fue un sí inmediato. “Si te llaman para una cosa así, sobre la hora, guardando las proporciones con el fútbol, es como cuando llaman a un entrenador para salvar a un equipo que está al borde del descenso. Lo que más le preocupaba es que no había un espíritu de trabajar en equipo, pero no cabe duda de que él supo infundir”.

Fenómeno que no sólo se reveló en la organización de los juegos, sino también en la ejecución de los recursos como expuso con claridad meridiana la Contralora(S) señora Dorothy Pérez.