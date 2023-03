Alan Silberman contra Fernando Felicevich: la pelea entre representantes que involucró a Gabriel Suazo

31 de Marzo de 2023

Silberman acusó a Felicevich de "robarle" la representación del lateral izquierdo, lo que fue negado por el propio futbolista.

Gabriel Suazo, lateral izquierdo del Toulouse de Francia y de la selección chilena, quedó en medio de una pelea que mantiene enfrentado a su ex representante, Alan Silberman, con su actual agente, Fernando Felicevich.

El conflicto quedó en evidencia con las duras declaraciones de Silberman en contra de su colega, a quien acusó de “robarle” la representación de varios futbolistas, entre ellos Arturo Vidal y el propio Suazo.

“La historia, para variar, involucra a un agente inescrupuloso, amoral, que actúa a nivel tipo mafia, que se llama Fernando Felicevich; que hace muchos años, en 2007, nos robó la representación de Arturo Vidal, después de haberse reunido conmigo. Empezó a hacerle regalos a Vidal, le regaló hasta un auto y entiendo que hasta una casa para la mamá. Da lo mismo, pero así se compran jugadores”, relató el agente en una entrevista a RedGol.

Sobre Suazo, Silberman aseguró que ni él ni su socio, el holandés Jason Pappe, fueron los que transfirieron al jugador desde Colo Colo a Toulouse “siendo sus representantes legales por contrato“.

“El motivo por el que me dolió mucho la situación es que había un compromiso y Gabriel Suazo se negó a aceptar esa oferta, donde Colo Colo con justa razón, dados los compromisos adquiridos durante 2022, iba a ser partícipe de su transferencia. Se negó a hacer partícipe al club que dice que ama tanto, que es su segunda casa y vende la pomada“, añadió.

Además, el agente afirmó que Felicevich está “infiltrado” en el fútbol chileno, con “directores hasta propiedades de clubes, con palos blancos, entrenadores y jugadores que presionan a otros para que firmen por su representación”.

La respuesta de Gabriel Suazo

El conflicto entre Alan Silberman y Fernando Felicevich terminó salpicando a Gabriel Suazo, quien entregó su postura sobre el tema, desmintiendo por completo los dichos de su ex representante.

“Todo eso es mentira. Jamás en todos los años que estuve con Silberman me llegó una oferta formal. Nunca. La incertidumbre que tenía todo el mundo sobre mi futuro, yo también la tenía, porque en ningún momento me llegó ninguna oferta por parte de Silberman y Jason”, expresó el lateral a La Tercera.

El ex capitán de los albos añadió que “trabajé con ellos entre 9 y 10 años, desde que tenía 15 o 16 años. Desde el principio siempre dije que mi sueño era jugar a Europa y en ningún momento me llegó una oferta, siendo titular y capitán de Colo Colo, sobre todo, estos últimos dos años, y además jugador de la selección“.

Suazo aseguró que tras su fichaje con el staff de Felicevich “recién ahí, toda la tensión que yo tenía se fue desvaneciendo gracias a ellos, gracias al equipo de trabajo que tiene. La verdad es que, si no fuera por el equipo de trabajo que tienen, yo no estaría acá. No sé dónde estaría. Si te soy sincero”.